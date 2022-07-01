لعرايس العيد.. مقشر القهوة الرهيب لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع السوداء والكلف والتجاعيد في دقائق

الجميل والمميز في القهوة أنها تستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة التي لا حصر لها، ويمكن تحضير مقشر طبيعي لا مثيل له من القهوة، مع العلم أن القهوة تناسب جميع أنواع البشرة وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من المنتجات التجميلية التي توجد في الأسواق، بالإضافة إلى أنه سعر في متناول الجميع، ويستطيع أي شخص مهما كانت الطبقة الاجتماعية لهذا الشخص، ومن المعروف أن البشرة تحتاج من وقت إلى أخر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير مقشر القهوة الطبيعي في تفتيح البشرة

اهتمامنا بالبشرة هو أهم شيء يمكننا فعله في فصل الصيف، بسبب تعرض البشرة للشمس لفترات طويلة، ومن هنا تظهر المشاكل، ومن أكبر المشاكل التي تقابلنا من تعرضنا للشمس هو الاسمرار، ومن المعروف أن النساء لا تحب أن ترى نفسها وهى سمراء اللون، ولذلك تفعل النساء جميع المحاولات لإرجاع البشرة إلى لونها الطبيعي، بالإضافة إلى أنها تريد تفتيحها إلى درجات أفتح، وكل ذلك لا يأتي إلا باستخدام مقشر القهوة الطبيعي، ونحن لا نفضل لكم أنكم لا تستخدمي المنتجات الكيميائية التي تضر البشرة بشكل مبالغ فيه، والآن سوف نقدم لكم مكونات مقشر القهوة الطبيعي:

ثلاث ملاعق من القهوة السادة.

ملعقتين من السكر الخشن.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير مقشر القهوة في البيت

إذا كانت بشرتك دهنية أو جافة أو مختلطة مقشر القهوة يناسبك، مهما كانت مشكلتك الحل معانا في مقشر القهوة الطبيعي، حتى لو لم يكن لديك مشكلة، يجب عليك تجربة مقشر القهوة لحماية البشرة من تراكم البكتريا والفيروسات، وتتلخص خطوات المقشر في: