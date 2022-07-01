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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير أقوى وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في أسبوع واحد، ستصبح رموشك طويلة وكثيفة وحواجبك غزيرة بسرعة و لتحضير الوصفة نحتاج إلى البصل، فهو يحفز نمو خلايا الشعر بغزارة وذلك لاحتوائه على معدن الزنك والحديد، كما أنه يجدد الخلايا الميتة في الحواجب ويحفز إنبات الشعر ونحتاج أيضاً إلى زيت الزيتون، فهو يحتوي على مواد فعالة تمنع تساقط وتلف الرموش كذلك نحتاج إلى الشاي، فهو يحتوي على مادة بوليفينول التي تعزز كثافة شعر الحواجب والرموش.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

بصلة متوسطة الحجم لأفضل النتائج استخدم البصل الأحمر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ البصلة وقشرتها تزيل القشرة الخارجية ثم قم بنشرها في المبشرة الناعمة، وبعد ذلك ضع مبشور البصل في إناء قابل للطهي وأضف إليه زيت الزيتون، ثم امزج الزيت ومبشور البصل جيداً وبعد ذلك ضع الإناء على نار هادئة واتركه لمدة 5 دقائق حتى يسخن الزيت، وبعد ذلك اتركه يبرد قليلاً ثم قم بتصفيته بواسطة مصفاة وضع الزيت الناتج في وعاء وأضف إليه الفازلين.

ثم امزج جيداً وبعد ذلك باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة طبق المزيج على الحواجب والرموش، مع تجنب دخول المزيج داخل العين حتى لا يسبب حرقان طبقيه ليلاً واتركيه ليلة كاملة ثم ينظف صباحاً، واحتفظ بباقي كمية المزيج في مكان بارد يبقى صالح للاستعمال لمدة أسبوعين.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق الشاي الناعم ويمكنك استخدام أي نوع من أنواع الشاي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار مسحوق الشاي في إناء قابل للطهي وأضف إليه زيت الزيتون ثم امزج جيداً، وبعد ذلك ضع الإناء على نار هادئة لمدة 5 دقائق وبعد ذلك أفرغ المزيج في جرة زجاجية، لست بحاجة إلى تصفية المزيج وبعد ذلك أضف زيت الخروع ويمزج قليلاً، ثم باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد القطن طبقي هذا المزيج على الحواجب والرموش، يمكنك تطبيقه ليلاً وتنظيفه في الصباح واحتفظ بالكمية المتبقية في مكان بارد حتى تنتهي الكمية.