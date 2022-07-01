أكلة اقتصادية شاورما الفراخ الشهية بطعم روعة أحلى من المطاعم

تعتبر شاورما الفراخ ، من أجمل الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهى من الوجبات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار ويفضلون شرائها من الخارج بكثرة، وهى تتميز بمذاقها رائع وطعمها الطيب اللذيذ الذي يجذب الكثير من الناس إليها، وهى تتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها، وطريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة وتستطيع الكثير من الأمهات إعدادها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم لكي نضمن السلامة للأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الفراخ الشهية بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل شاورما الفراخ الشهية

سوف نتعرف على مكونات التي تساعدنا على صنعها بكل سهولة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح. بصلة كبيرة مقطعة شرائح. طبق متوسط من الفلفل الرومي الألوان مقطع شرائح. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة من الثوم البودرة. مقدار ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من البابريكا. حبة من الطماطم المقطعة. ملعقة من بهارات الدجاج. ربع ملعقة من الزنجبيل. عصرة لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الفراخ الشهية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به شرائح الدجاج، والزبادي وجميع البهارات، والتوابل، والخل، والليمون ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضع الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتختلط جميع المكونات مع بعضها.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق من الزيت ونتركها تسخن جيداً.

نقوم بوضع شرائح الدجاج ونقلبها من حين لأخر حتى تستوي.

نقوم بوضع البصل، والفلفل الألوان ونقلب جيداً مع بعض حتى ينضج الخليط تماماً.

ثم نضيف باقي التوابل والبهارات وحبة الطماطم المقطعة ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى تنضج. .

نقوم برفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً، ثم نحضر الخبز ونضع به الشاورما.

ثم نقوم بلف الخبز على شكل رول ونقدمه ساخن بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المحمرة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل شاورما الفراخ الشهية

توجد نصائح بسيطة عمل الشاورما بالمنزل سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-