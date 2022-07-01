طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل بمذاق رائع مثل المطاعم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما السوري في البيت، الكثير من أشخاص الدول العربية بصفة خاصة يميلون الى معرفة طريقة عمل الشاورما السوري التي تعتبر من الطرق المفضلة لدى الكثير من محبي آكلات الدجاج اللذيذة والتي تتمتع بنكهات مميزة، حيث تعتبر هذه الوجبة وما يقدم بجانبها من الثومية، وسلطة الطحينة، من الوجبات المتكاملة التي يمكن لربة المنزل صنعها في البيت بطريقة سهلة وعن طريق خطوات معينة.

طريقة عمل الشاورما السوري

تحتاج طريقة عمل شاورما سوري الى عدد من المقادير الأتية لكل كيلو من صدور الدجاج

ليمونه واحدة مضاف اليها ربع ملعقة صغيرة من بودر الحبهان.

يضاف على المقدار السابق نصف ملعقة كبيرة من صوص الصويا مع ملعقة كبيرة من الخل.

يخلط كل من كوب زبادي وربع كوب من الزيت النباتي على المكونات السابقة.

يتم اضافة ملعقة من كل من الثوم البودر والكركم والكاري والزنجبيل.

يمكن اضافة ملعقة من الفلفل الأحمر الحار البودر مع البابريكا وخلطها مع الخليط السابق.

يتبل الدجاج بهذه التتبيلة المجمعة لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

طريقة عمل الشاورما دجاج في المنزل

اهم ما يميز وجبة الشاورما ما يكون بها من مكونات الثوم البودر والثوم المدقوق مع الكسبرة الناشفة، وإضافة ملعقة عصير طماطم مع خليط الزبادي والبصل البودر والخل والزنجبيل، وذلك من اجل توفير مناخ طيب للدجاج يستطيع من خلاله كسب المذاق الشهي، اذ يمكن تتبيل الدجاج المقطع بحسب الرغبة في التتبيل المذكور ووضعه في المبرد لعدد لا يقل عن 4 ساعات قبل تشويحه على النار مع قليل من الزيت، ثم وضعه في الفرن حتي النضج.

كيفية عمل شاورما سوري مثل المطاعم

لعمل طبق من شاورما الدجاج السورية يمكن اتباع خطوات معينة للتبيل والتسوية

نحضر كيلو إلا ربع من الدجاج ونقوم بتقطيعه الى قطع كافية لعدد أفراد الأسرة.

ثم نضع 4 ملاعق من كل من الزيت والخل في وعاء ويضاف اليهم ملعقة من صوص الصويا.

يمكن اضافة ملعقة من الهريسة وملعقة اخرى من الزنجبيل والملح والكمون والكسبرة.

وإضافة كوب زبادي الى الخليط مع ملعقتان من الثوم المدقوق مع الخلط الجيد.

كما يتم اضافة الدجاج الى التتبيل جيدا ووضعه في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

ثم نخرج الدجاج من الصوص والتتبيل لنضعه في صينية فرن مع قليل من الماء الى أن تأخذ اللون الأحمر.

طريقة عمل الشاورما في الطاسة

بعد خلط الدجاج في التتبيل المتميز للشاورما والذي يتكون من الثوم والكمون والهريسة والخل بصفة أساسية ، مع اضافة الملح والبهارات بحسب الرغبة، وترك الخليط ساعات كي يتشرب هذا التتبيل، يمكن وضع الدجاج في طاسة ساخنة مع التقليب من الجهتين الى تمام النضج، واذا لزم الأمر يمكن وضع ملاعق من الماء من حين الى اخر.