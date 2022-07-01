ضعي صابون على خيارة وشوفي النتيجة يفعلها الكثيرون ولا يقولون من نتيجتها الجبارة على البشرة 

تعد وصفة الخيار مع الصابون من الوصفات البسيطة التي يمكنك استخدامها بكل سهولة على بشرتك، ومع ذلك تعد هذه الوصفة للمتزوجين فقط حيث يساهم الخيار في ترطيب بشرتك، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للبشرة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الماء وهي التي بإمكانها أن تجعل بشرتك أكثر نضارة وإعطائها كل الاحتياجات اللازمة لها، كما يستخدم هذا الخليط في حل جميع مشكلات البشرة مثل حبوب الشباب والبثور وغيرها، ويمكن استخدامه كغسول للوجه بشكل يومي مرة صباحا ومرة مساء وسوف تلاحظين النتيجة.

وصفة الصابون على الخيار للبشرة

إليك عزيزتي وصفة الخيار والصابون التي يمكنك تحضيرها بسهولة وذلك من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة وهي كالآتي:

صابونه مصنوعة من مواد طبيعية.

كوب من الماء الدافئ.

مصفاة.

حبة من الخيار المبشور.

بعض قطرات من زيت الزيتون.

ماء الورد.

قطرات من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: القيام ببشر الصابون وإضافة إليه كوب من الماء الدافئ حتى يمكنه الذوبان.

ثانيا: قم قومي بتصفية الخيار بالمصفاة من أجل استخدامه.

ثالثا: وبعد ذلك يمكنك إضافته إلى الصابون ثم إضافة إليه قطرات زيت الزيتون وكذلك ماء الورد.

رابعا: ونقوم بتذويبهم مع إضافة إليهم زيت اللوز المر وذلك لكي تحصلي على قوام كريمي حتى يمكنك استخدامه بكل سهولة على البشرة.

خامسا: وبعد ذلك قومي بوضع الخليط في برطمان زجاجي، ويمكنك استخدام هذا الخليط مرة في الصباح ومرة في المساء حيث يساهم في ترطيب بشرتك والعمل على تفتيحها حتى تظهر بمظهر مشرق كل يوم.

فوائد الصابون والخيار لبشرتك

يحتوي خليط الصابون والخيار على الكثير من الفوائد للبشرة وهي كالتالي:

يمكن لهذا الخليط أن يقوم بتنظيف البشرة.

التخلص من الدهون والبثور التي تظهر في بشرتك وبالأخص في فصل الصيف.

يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من الماء الذي بإمكانه أن يقضي على الهالات السوداء.

تساعد تلك الوصفة الطبيعية على تنظيف البشرة من خلال إزالتها للجلد الميت.

يساعد هذا الخليط على جعل بشرتك صافية ومشرقة ونضرة.

ليس من المشترط للعناية ببشرتك أن تقومي بشراء مستحضرات التجميل أو مستحضرات العناية باهظة الثمن، فيمكنك بسهولة ومن خلال بعض المكونات المنزلية أن تهتمي ببشرتك وتساعديها على التخلص من جميع مشاكلها، ومن بين تلك الوصفات وصفة الصابون والخيار والتي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها ومنحها النضارة بشكل سريع دون ترك أي آثار.