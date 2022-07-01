خبز الزبدة الهش بقوام خفيف ورائع وبمكونات سهلة وبسيطة

خبز الزبدة ، من أنواع الخبز الرائعة التي تتميز بقوام هش وخفيف جداً كالقطن مكوناته بسيطة وسهلة يتم تحضيره بالمنزل بطريقة سهلة، مناسب جدًا في العديد من الوجبات كما أن يمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو الحليب، أو يمكن استخدامه لعمل السندويتشات فهو خبز رائع مناسب لجميع الحشوات، ويعتبر تحضير الخبز في المنزل من الأمور السهلة والبسيطة والتي توفر لنا المال وتعتبر أيضًا الأفضل من حيث الجودة والنظافة فمن أفضل الأشياء التي نقوم بها هي صنع الخبز بأيدينا بمكونات معروفة وبطريقة مضمونة، كما أنه يمكن عمل الخبز بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل الفريزر واستخدامه عند الحاجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الزبدة الهش بقوام رائع وخفيف جدًا.

مكونات عمل خبز الزبدة الهش

يتكون الخبز من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

1 بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب ماء دافئ.

ربع كوب زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة سكر .

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للوجه

حليب سائل أو زبدة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل خبز الزبدة الهش بالمنزل وهي كما يلي:ـ

تذاب الخميرة مع ملعقة من السكر في نصف كوب الماء الدافئ ثم نترك الخليط جانبًا لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام. ثم بعد ذلك ينخل الدقيق والملح جيدًا في وعاء عميق باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع به الحليب وباقي كمية السكر ويتم تشغيل العجان على سرعة بطيئة حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. ثم نضيف مزيج الخميرة ونخلط جيد حتى تمتزج المكونات تمامًا، ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الحليب والخميرة ونبدأ بالعجن على سرعة متوسطة. نستمر في العجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة بجوانب الوعاء. ثم نضيف البيضة والزبدة المذابة ونستمر في العجن مرة ثانية حوالى 5 دقائق حتى تختفي الزبدة والبيض وتصبح لدينا عجينة ناعمة وطرية. تكور العجينة وتوضع في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت. ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل عجينة الخبز

بعد ما تختمر العجينة توضع على سطح صلب مرشوش بالدقيق وتعجن مرة أخرى لمدة دقيقة حتى تصبح مطاطية وناعمة. ثم تقطع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم وتوضع في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو مغلفة بورق الزبدة. يدهن وجه قطع العجين بالحليب أو بالزبدة ثم يغطي ويترك في مكان دافئ حتى يختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة تقريبًا. ثم يوضع الخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح ما بين 20 -25 دقيقة حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. وعند تمام النضج يخرج الخبز من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد قليلاً. ثم يغطي بفوطة نظيفة ثم يقدم مع كوب من الحليب أو الشاي الساخن بألف هنا وشفاء.

نصائح عند عمل الخبز بالمنزل