طريقة عمل كيك البراوني بالشوكولاتة والكاكاو الخام اللذيذة والشهية فى البيت

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تعد الكيك من أكثر أنواع الحلوى التى تكون مفضلة لدى الجميع صغار أو كبار لأنه تكون خفيفة ويمكن تناولها فى أى وقت ويمكن تحضير الكيك بأنواع مختلفة كثيرة ومن ضمن هذه الأنواع هى كيك البراوني، ويعتبر كيك البراوني من أكثر الأنواع المفضلة لأنه يحتوى على الشيكولاتة الكثيرة وغير ذلك فيكون ذو مذاق رائع ويمكن تحضيره بالفانيليا أيضا والبعض يفضل شراؤها جاهز من المحلات الخاصة به ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير البراوني فى المنزل. مكونات عمل كيك البراوني: 100 جرام شوكولاتة سوداء.

100 جرام زبدة طرية.

120 جرام دقيق.

100 جرام سكر.

100 جرام سكر بنى.

3 حبات بيض.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

150 جرام جوز محمص.

سكر بودر للتزيين.

1 ملعقة كاكاو بودرة. طريقة التحضير: نقوم أولا بإشعال البوتجاز وظبطه على درجة حرارة 176°. نحضر صينية الكيك الصغيرة وتكون مقاس 20 سم، ونجهزها بدهنها زبدة ورشها دقيق قليلاً. نقوم بطحن الشوكولاتة والجوز المحمص حتى يكون ناعم، ونقوم أيضا بنخل السكر من الشوائب أو أي شئ به. نقوم بتذويب الشيكولاتة وذلك بوضعها فى حمام مائى حتى تذوب جيداً ونقوم بوضع الزبدة عليها حتى تذوب جيداً. بعد ذلك نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونضعه جانباً حتى يبرد جيداً. نحضر وعاء ونضع فيه كل من البيض والسكر والسكر البنى ونخفقهم مع بعضهم جيدا. بعد خفق البيض والسكر جيداً نقوم بوضع خليط الشيكولاتة عليه وتقليبهم، ووضع الجوز المحمص بالملعقة. نقوم بتحضير الدقيق ونخله جيداً ونضع عليه البيكنج بودر ويقلب ثم نضعهم على الخليط ويقلب حتى يمتزج المكونات ببعضها. بعد ذلك نقوم بصب الخليط فى الصينية ووضعها فى الفرن وتركه تنضج لمدة لا تقل عن 25 دقيقة. نقوم بعد أن تنضج الكيك بإزالته من الفرن وتركه يبرد وثم يقدم. مكونات عمل كيك براوني مع شيكولاتة خام: 100 جرام زبدة صفراء.

100 جرام شوكولاتة سوداء غامقة.

2 حبة بيض.

25 جرام كاكاو خام غير محلى.

150 جرام دقيق ابيض.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

شيكولاته خام.

250جرام شيكولاتة خام تذاب على حمام بخار. طريقة التحضير: نقوم أولا بتذويب الشيكولاتة الخام بحمام بخار حتى تذوب جيداً. ونقوم بوضع الزبدة الصفراء والشيكولاتة الغامقة ونذوبهم مع بعضهم أيضا. نقوم بوضع البيض على الخليط ونخفقهم مع بعضهم، ونضع عليهم السكر ويمزج ايضا جيداً. ويمكن وضع بودرة الكاكاو مع 2 ملعقة أو أكثر حسب الحاجة وذلك لتحديد لون البراونى حسب المفضل. نقوم بوضع ملعقة واحدة عسل أسود وثم نقوم بوضع الدقيق والفانيليا والملح والنسكافيه مع بعضهم. ونضعهم مع بعضهم فى الصينية ويمزج جيداً فى الصينية وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تنضج. ولمعرفة إذا كانت الكيك نضجت أم لا يمكن إستعمال شوكة أو خلة أسنان فإذا كانت غير ناضجة سوف يكون بالخلة أو الشوكة عجين من الكيك ولكن إذا نضجت فسوف تكون كما هي ليس بها شئ غير فتافيت كيك ناضجة. وبعد أن تنضج الكيك نقوم بتركه يبرد قليلا يمكن أن يكون دافئ ويقطع ويقدم جاهزاً. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك البراوني بالشوكولاتة والكاكاو الخام اللذيذة والشهية فى البيت - ثقفني

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