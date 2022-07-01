طريقة سهلة لعمل تارت المانجو بالمنزل بمكونات بسيطة

تارت المانجو ، من الوصفات السهلة والسريعة التي يتم تحضيرها من خلال عجينة سهلة جداً، تعتبر من الوصفات الباردة التي تقدم في فصل الصيف فهي عبارة عن عجينة تخبز في الفرن ثم تقدم مع الكريمة وشرائح من المانجا، تقدم باردة فهي لها شكل رائع وجميل ومحبب للأطفال، تعتبر من الوصفات التي يكثر تحضيرها في الصيف أثناء التنزه أو المصيف والرحلات تمتاز بطعم رائع ولذيذ فلا يخلو من منزل من عشاق المانجا فهي فاكهة رائعة وجميلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل تارت المانجو اللذيذ بالمنزل.

مكونات عمل تارت المانجو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

عدد 3 حبات من البيض.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السمنة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للكريمة

4 صفار بيض.

نصف كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب من اللبن السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء.

للتزين

2 كوب من المانجو مقطعة شرائح.

نصف كوب جيلي مانجو.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة يمكننا إعداد تارت المانجو بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والبيكنج بودر والملح جيد باستخدام المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم توضع السمنة في وعاء المضرب الكهربائي ويضاف إليه السكر ونخفق جيدًا حتى يذوب السكر تماماً. يضاف البيض والفانيليا ونستمر في الضرب جيدًا لمدة حوالي 3 دقائق، حتى يختفي البيض تمامًا وتمتزج المكونات بشكل جيد وتتجانس. ثم يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر ونبدأ بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ثم تترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة. تدهن صينية بحجم متوسط (مخصصة لعمل التارت) بقليل من السمن. ثم تفرد العجينة بين ورقتين من ورقة الزبدة بنفس حجم الصينية المستخدمة بسمك حوال نصف سم. توضع العجينة في الصينية ويضغط عليه قليلاً باليد حتى تأخذ شكل الصينية. ثم نقوم بعمل ثقوب بشوكة الطعام داخل العجينة حتى لا ترتفع أثناء التسوية. ثم تدخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع في الرف الشبكي الأوسط وتترك لمدة تتراوح ما بين 20 -25 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. يخرج التارت من الفرن ويترك حتى يهدأ قليلاً، ثم يرفع من الصينية ويترك حتى يبرد تمامًا.

طريقة تحضير الكريمة