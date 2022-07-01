ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالنشا البيضاء نتيجته لا يصدقها أحد لجعله الشعر كخيوط الحرير

إليك عزيزي القارئ افضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات طبيعية تتوفر في منزلك، وذلك بدلا من استخدام طرق التي تسبب الضرر لشعرك، ومن الطرق التي يعتمدون عليها الكثير من الفتيات هي استخدام المكواة الحرارية والسيشوار وغيرها من الأجهزة الأخرى التي تؤدي إلى تدمير بصيلات الشعر وجعلها جافة كما يسبب لهم التساقط والتقصف مع تكرار استعمالها، ولذا سنعرض لكم أفضل الطرق الآمنة لفرد الشعر، ويتم ذلك من خلال استخدام مواد طبيعية غير ضارة للشعر ومتوفر في كل المنازل.

ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يمكنك استخدام الكرفس لفرد الشعر وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد الهامة والعناصر الغذائية التي بإمكانها أن تقوم بتنعيم وفرد الشعر.

ولكي يمكنك استخدامه في الشعر يمكنك تحضير نصف كوب من أوراق وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم القيام بوضع الأوراق في الماء وتركها لمدة تصل 24 ساعة.

وبعد ذلك يمكنك تصفية الكرفس والقيام بوضعه في زجاجه بخاخ، والآن يمكنك رشه على الشعر كاملا، وعليك أن تحرصي على أن تقومي بفرك فروة الشعر جيدا لمدة تصل إلى 5 دقائق على الأقل.

وبعد مرور 30 دقيقة يمكنك غسل الشعر بالماء جيدا، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة عليك تجفيف شعرك جيدا وتمشيطه وسوف تلاحظين النتيجة، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فرد الشعر طبيعيا بالبيض

نحضر حبتين من البيض مع إضافة إليهم نصف كوب من زيت الزيتون معلقة صغير من أي زيت عطري تفضليه.

وبعد ذلك يمكنك توزيع الخليط على جذور وأطراف شعرك، ثم القيام بتغطية الشعر وتركه لمدة لا تقل عن 1 ساعة.

والآن يمكنك غسل شعر بالماء الفاتر بشكل جيد مع إمكانية إضافة شامبو طبيعي التي تفضليه، وبعد ذلك عليك تجفيف الشعر وسوف تلاحظين النتيجة ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة النشا لتنعيم الشعر الجاف

عليك القيام بإضافة معلقة نشا إلى نصف كوب من جل الصبار مع إضافة إليهم نفس الكمية من زيت الزيتون الدافئ.

وذلك مع الحرص على إضافة إليهم ست قطرات من زيت إكليل الجبل والقيام بمزيج المكونات معاً.

وبعد ذلك نوزع الخليط على جذور وأطراف الشعر وتغطيته والقيام بتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك غسل الشعر بالماء بشكل جيد وسوف تلاحظين النتيجة.

يفضل تجربة الوصفات الطبيعية التي تعمل على معالجة الشعر من المشاكل وتعمل على تعزيز قوته بشكل كبير، ومن أهم تلك المكونات المفيدة لصحة الشعر الناش البيضاء، حيث يعمل النشا على فرد الشعر لدرجة كبيرة وتخليصه من مشكلة التجعد والهيشان، ويمكنك تكرار تلك الوصفة من أجل الحصول على مظهر مثالي لشعرك.