نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الطاسة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة في المقال التالي
تعتبر فطائر الطاسة ، من الوصفات السهلة والسريعة بدون فرن، تستغل السيدات فترة الحظر في تقديم اسرع الوصفات والحلويات ومن أشهر هذه الوصفات انتشرت في الفترة الأخيرة هي فطيرة الطاسة، لأنها تتميز بسهولة تحضيرها، وهي من المعجنات التي تصلح لكل الوجبات وممكن اعدادها من الدقيق أو الشوفان بكل بساطة، وتعتبر أيضاً من ألذ وأشهي الوجبات الخفيفة التي يتناولها الكثير سواء كانت محشية أو سادة، وتعد وجبة للذيذة وشهية وخفيفة جداً للأطفال، فهي من المعجنات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، تناولها خلال يومه فهي من الأطعمة الشهية التي تتسم بحشواتها المختلفة واللذيذة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشو مثل الحلو والحادق، وهي من أسرع الوجبات التي يمكنك تحضيرها إلي أفراد أسرتك كوجبة إفطار أو غداء أو عشاء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.
مكونات عمل فطائر الطاسة
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه عجينة الفطائر وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 2 معلقة كبيرة دقيق سميد.
- رشة ملح.
- كوب ماء دافئ للعجن.
- 4 ملاعق كبار زبدة سائلة.
- زيت للتسوية.
للحشو:-
- بسطرمة.
- سجق مشوح مع فلفل الألوان.
- دجاج مشوح مع البصل.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة عمل فطائر الطاسة الشهية وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة، ونضع به الدقيق والسميد والملح والزبدة والماء، ونخلطهم جيداً، حتي نحصل علي عجينة طرية وهشة.
- ثم نقوم بتغطية العجين، ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات، تفرد باستخدام النشابة.
- بعد ذلك تحشي بخليط الدجاج المشوح مع البصل، والجبن أو اللحمة المعصجة علي حسب الرغبة.
- ثم توضع في طاسة بها قليل من الزيت، وتقلب علي الوجهين حتي تأخذ اللون الذهبي.
- ثم تقدم عند تمام النضج بالهناء والشفاء.
أسرار نجاح المعجنات
من هنا سوف نذكر لكم بعض نصائح لنجاح هذه الوصفة وهي كما يلي:-
- قومي بنخل الدقيق قبل استخدامه في تحضير العجين.
- تأكدي من صلاحية الخميرة التي تستخدميها.
- اخلطي المكونات الجافة أولاً قبل وضع السائلة عليها.
- ابدئي بتسخين الفرن أولاً قبل الخبز فيها.
- لا تنسي إضافة القليل من السكر في العجين.
- ضبط مدة العجن والتخمير والخبز.
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