اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري وجهزي نفسك للعيد بدون صبغات ولا أكسجين بمواد طبيعية من العطار

تفضل الكثير من النساء الحصول على إطلالة مختلفة من وقت لآخر، ولكن لا يتم ذلك بتغيير موديلات الملابس فقط، حيث يلزم أن يتم تغيير الشكل العام للمرأة من خلال العناية بشعرها وبشرتها، ومن هنا تأتي فكرة تلوين الشعر وصبغته ضمن الأفكار الأساسية لتغيير المظهر ولكن تعد الصبغات الكيميائية هي خطر مؤكد على صحة الشعر، ولذلك تبحث فئة كبيرة من النساء على وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الناري بشرط أن تكون مضمونة ومجربة وذلك ما حرصنا على تقديمه لكم.

اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري

(صبغة الشعر لون أحمر بالكركديه)

المكونات:

مقدار نصف كوب من أوراق الكركديه.

كوب واحد من الماء.

مقدار ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: أحضري وعاء وضعيه على النار وضعي فيه المياه والكركديه وتركيهم حتى يصلوا لمرحلة الغليان.

الخطوة الثانية: ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الخليط بعد رفعه من على النار وتركيه حتى يهدأ تماما.

الخطوة الثالثة: وبعد أن تقومي بتنظيف شعرك قومي باستخدام ذلك الخليط على الشعر وتركيه لمدة ساعة ثم ابدا في تنظيف الشعر من خلال استخدام الشامبو المناسب لشعرك وستلاحظين تلونه باللون الأحمر المميز.

وصفة صبغ الشعر باللون الأحمر

(وصفة صبغ الشعر بالبنجر)

المكونات:

مقدار ثمرة واحدة من البنجر المقطع بعد تقشيره.

كوبان من الماء.

بلسم للشعر (النوع المناسب لشعرك).

طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: قومي تنظيف شعرك من خلال غسله جيدا بالشامبو الأنسب لنوع شعرك.

الخطوة الثانية: ومن بعد ذلك عليك إحضار وعاء وتضعي فيه الاء على النار وتنتظري حتى يدخل الماء في مرحلة الغليان ثم ترفعيه من على النار.

الخطوة الثالثة: ثم تقومي بوضع البنجر المقطع فيه من أجل الحصول على مستخلص مثالي لصبغ الشعر باللون الأحمر.

الخطوة الرابعة: ثم قومي بوضع الخليط على شعرك مع توزيعه بكل جيدا بعد أن يبرد تماما وتركيه عل الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

الخطوة الخامسة: وبعد ذلك قومي بغسل الشعر باستخدام البلسم الأنسب لشعرك من أجل تنظيفه من آثار الخلطة التي قمتي بتحضيرها لصبغ الشعر وستلاحظين تلون الشعر للون الحمر بوصفة طبيعية بنسبة 100%.

تعتبر الوصفات الطبيعية لصبع الشعر باللون الأحمر الناري مثل وصفة البنجر أو وصفة الكركديه من أفضل الوصفات الطبيعية التي تمنح شعرك إطلالة جريئة بمكونات طبيعية بنسبة 100% حيث لن تتعرضي لأي مشاكل بعد استخدام تلك الوصفات على عكس تأثير الصبغات الضارة التي تؤدي إلى تلف الشعر وتجعده وهيشانه وتساقطه فيما بعد.