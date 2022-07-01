أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين من مكونات منزلية هتشوفي نتيجة جبارة من الاستعمال الأول

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عمر شويل - جدة جمال المرأة لا يتوقف على مظهر ملابسها والكثير من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بما ترتديه من ماركات وإكسسوار، ولكن يظل جمال المرأة ناتج عن حرصها بالعناية اليومية لجسمها وبشرتها وشعرها، ومن أهم الأجزاء التي تظهر من المرأة هي يديها، ولذلك على كل امرأة أن تهتم بجمال ذلك الجزء من خلال تنظيفه وتقشيره وترطيبه بشكل دائم في كل وقت، وذلك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية الغير مكلفة والتي ستمنحك الجمال الكامل ليديكِ، وإليك طريقة تبييض اليدين الطبيعية من خلال موقعنا.

أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين من مكونات منزلية

(وصفة الليمون لتبييض اليدين)

المكونات:

نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: بعد أن تنتهي من أعمالك المنزلية أحضري وعاء صغير وضعي فيه الفازلين والليمون.

ثانيا: وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا وضعيها على يديكِ واستمري في التدليك لمدة ربع ساعة.

ثالثا: ثم قومي بغسيل يديكِ وضعي القليل من الكريم المرطب عليها وستلاحظين نعومتها وتبييضها، وأحرصي على تجربة تلك الوصفة مرتان كل أسبوع.

وصفة الزبادي لتبييض اليدين

المكونات:

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو البرتقال.

ملعقتين من الزبادي.

مقدار ملعقة واحدة من لب البابايا بعد تجفيفه وطحنه.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: في نهاية اليوم وبعد التأكد من تنظيف يديكِ تماما بالماء والصابون قومي بإحضار وعاء صغير وضعي فيه مسحوق لب البابايا وعصير الليمون أو البرتقال.

ثانيا: ثم احرصي على تقليب الخليط جيدا حتى يذوب السحوق تماما ثم أضيفي الزبادي إلى الخليط وقومي بالتقليب لمدة دقيقتان.

ثالثا: بعد ذلك قومي توزيع الخليط على يديكِ وتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة متواصلة ثم قومي بتنظيف اليدين من خلال غسيلهم جيدا بالماء الفاتر.

فوائد الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين مثل وصفة الزبادي أو وصفة الليمون والجلسرين، ومن أهمها:

إزالة الجلد الميت من على سطح بشرة اليدين.

التخلص من مشاكل جفاف البشرة والجلد.

التخلص تماما من مشكلة الاسمرار والتصبغات للجلد.

الحصول على بشرة ناعمة ونضرة وبيضاء خالية تماما من الالتهابات والانكماش.

تعزيز الكولاجين بالجلد والبشرة مما يزيد جمال يديكِ لدرجة كبيرة.

إن إتباع الوصفات الطبيعية لتنظيف اليدين وترطيبهم من الوصفات الغير مكلفة على الإطلاق، كما إنها تعمل على مد البشرة والجلد بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي تعزز جمال البشرة بدرجة كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفات يمكنك تحضيرها بوقت قليل جدا وعدم إهدار مجهودك لتتمكني من مباشرة أعمالك خلال اليوم.