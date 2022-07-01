ملعقة من القهوة على ملعقتين زيت زيتون وستجدي نتيجة مبهرة لتفتيح بشرتك بمقشر القهوة الجبار

إن الزيوت الطبيعية تعمل على تحسين الوضع الصحي للبشرة، حيث إنها تزيل الجلد الميت وتعمل على ترطيبها أو تفتيحها وتخليصها من الشوائب، كما أن لها دور في التخلص تماما من بعض المشاكل مثل الاسمرار، ومن أهم تلك الزيوت زيت الزيتون حيث إنه من الزيوت الصحية التي تلعب دور هام في تطهير البشرة وتغذيتها، وكذلك القهوة وفعاليتها في التخلص من أكسدة البشرة والتخلص من الخلايا التالفة على سطحها، وإليكم وصفة القهوة وزيت الزيتون لصحة بشرتك.

وصفة زيت الزيتون والقهوة لبشرتك

(وصفة تقشير البشرة بزيت الزيتون والقهوة)

المكونات:

ملعقة واحدة من القهوة.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: قومي تنظيف بشرتك أولا من خلال غسيلها بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

الخطوة الثانية: ثم بعد ذلك قومي بتحضير الوصفة من خلال إحضار طبق صغير وضعي فيه ميع المكونات معاً وقلبيها جيدا.

الخطوة الثالثة: ابدأئي في توزيع الماسك على بشرتك جيدا مع التدليك لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم قومي بعد ذلك يتنظف البشرة من خلال غسيلها بالماء والغسول.

الخطوة الرابعة: بعد الانتهاء من الوصفة قومي بوضع القليل من الكريم المرطب وتركيه تماما دون أي وضع أي مستحضرات أخرى.

وصفة تفتيح البشرة بالنشا والقهوة

(وصفة تفتيح وتقشير البشرة بالنشا والقهوة)

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من البن.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: يلزم أولا أن تقومي بإزالة أي آثار للماكياج من على بشرتك من خلال استخدام التونر ومن بعدها قومي تنظيف وجهك باستخدام الغسول والماء الفاتر.

الخطوة الثانية: قومي بإحضار طبق صغير وضعي فيع كل المكونات التي أحضرناها وهي (زيت الزيتون – ماء الورد – البن/القهوة – النشا) وقلبيهم جيدا حتى يذوبوا معاً.

الخطوة الثالث: وبعد ذلك قومي بتوزيع ذلك الخليط على بشرتك وتركه لمدة لا تقل عن 20 قيقة ثم نظفي البشرة عن طريق تدليك اولا ثم تنظيف البشرة بغسلها جيدا من آثار الماسك.

الخطوة الرابعة: وبعد الانتهاء من تنظيف بشرتك ضعي القليل جدا من الكريم المرطب لبشرتك.

العناية لبشرتك تبدأ من اهتمامك بتنظيفها تنظيف عميق مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، بالإضافة إلى استخدام المواد الطبيعة المرطبة للبشرة وذلك لمنع حدوث الالتهابات أو جفاف البشرة أو ظهور البثور او ظهور حب الشباب، ويعتبر ماسك القهوة وزيت الزيتون من أفضل الوصفات التي ستمنحك كل تلك الفوائد التي تحتاجيها للعناية ببشرتك.