نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخبرك أحد من المشاهير بطريقة تكثيف الشعر هذه ومنع تساقطه للأبد بمكونات لم تعرض من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يريد شعر أسود طويل كثيف وناعم، وعندما يتعلق الأمر بالفتيات، فما لا يفعلنه لجعل شعرهن جميلاً؟! جمال أي إمرأة يكمن في شعرها. تجرب السيدات طرقًا مختلفة لجعل شعرهن جميلًا والحفاظ على لمعانه. خاصة الفتيات يجربن العديد من علاجات الشعر في صالونات التجميل إلى العلاجات المنزلية للعناية بشعرهن حتى يظل الشعر لامعًا وينمو بشكل جيد. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العلاجات المنزلية فعالة بالنسبة لكي سيدتي. إذا أصبح شعرك خفيفًا بسبب التساقط، فسنخبرك من خلال هذه المقالة بماسكي الشعر المصنوع في المنزل وتحديدًا من مطبخ بيتك منزليًا والذي يمكنك تجربتها لجعل شعرك ناعمًا ولامعًا.

ماسك أوراق الكاري للشعر المتساقط

على الرغم من أن أوراق الكاري تستخدم لتحسين مذاق الطعام. لكن هل تعلمي أن أوراق الكاري مفيدة جدًا لشعرك. عمل ماسك الشعر المصنوع من أوراق الكاري على الشعر يخلصك من مشاكل تساقط الشعر والشيب الخ. يساعد في جعل الشعر ينمو بشكل أسرع ويقويه من الجذور.

كيفية صنع ماسك الشعر للقضاء على التساقط

على هذا النحو – لعمل ماسك الشعر هذا، ولصنعه.

اخلطي 10 أوراق من أوراق الكاري في زيت جوز الهند أو زيت الزيتون في وعاء.

بعد ذلك قومي بتسخينه برفق على النار.

نضع الزيت المحضر في الخلاط ونصنع عجينة.

ضعي الماسك ودلكي الشعر بالكامل بيد خفيفة.

اتركيه على الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي الشعر بشامبو خفيف.

بصرف النظر عن هذا، يمكنك أيضًا تجفيف أوراق الكاري في الشمس واستخدام مسحوقها بعد طحنها. بعد تسخين أي زيت مثل جوز الهند أو الزيتون وما إلى ذلك، يمكنك خلط هذا المسحوق ووضعه على الشعر.

ماسك الحلبة والشمر لمنع تساقط الشعر

تم العثور على البوتاسيوم بكثرة في بذور الحلبة. توفر الأحماض والبروتينات والخصائص الطبية الموجودة فيه العناصر الغذائية للشعر. من ناحية أخرى، يعتبر الشمر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والحديد والنحاس وحمض الفوليك والنياسين مما يساعد في تقليل تساقط الشعر.

تحضير ماسك تقليل تساقط الشعر إلى المنع

حضري مسحوقاً عن طريق طحن بذور الحلبة وبذور الشمر جيداً.

امزجي البودرة المحضرة مع اللبن الرائب.

ضعيه على الشعر من الجذور إلى الشعر بالكامل وقومي بتغطيته بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يغسل الشعر بشامبو خفيف.

ضعيه مرتين في الأسبوع على الأقل.

من خلال تنفيذك هذا الماسك، لن يصبح شعرك لامعًا فحسب، بل سيكون أقوى أيضًا من الجذور.

الوصفات الموجودة في المقال جديدة ولم تعرض كثيرًا، حاول استخدام طريقة منع تساقط الشعر وتقويته مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرغوبة.