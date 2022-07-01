طريقة عمل الكبدة البانيه وسر نجاحها زي المحلات

طريقة عمل الكبدة البانيه تعد من أسهل طرق إعداد الكبدة في المنزل، ولكن يصعب على البعض القيام بتحضيرها في المنزل والحصول على نتيجتها مثل الكبدة الجاهزة بالمحلات، لذلك قمنا بجلب سر نجاح الكبدة في المنزل بنفس طعم ومذاق الكبدة الجاهزة في المحلات، إليكم المكونات وطريقة التحضير، كما يمكن تحضير الكبدة بطرق عديدة منها طريقة تحضير الكبدة بصوص المشروم.

مقادير الكبدة البانية

نصف كيلو من الكبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

وملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

وملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة دقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

بيضة.

كوب من البقسماط الناعم.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

طريقة تحضير الكبدة البانيه

نقوم بوضع البيض في إناء ومزجه بالشوكة، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النشا ثم الدقيق وعصير الليمونة، ونقلبهم جيدا . نضيف إليهم جميع التوابل البهارات والملح، فلفل اسود، كمون وكزبرة، بابريكا ثم الحبهان المطحون ونقلبهم جيدا. نضع الكبدة في التتبيل ونتركها نصف ساعة. نقوم بوضع البقسماط الناعم في وعاء ، نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا ثم التوابل ملح وبابريكا، بودرة بصل وبودرة ثوم وتقبلهم. نقوم بغمر الكبدة بالبقسماط ونضغط عليها حتي تتماسك مع البقسماط، نضع الكبدة البانيه في الثلاجة نصف ساعة. في مقلاة علي النار نضع الكثير من الزيت و نتركه حتي يسخن جيدا، ثم نضع الكبدة في المقلاة ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نقلبها للوجه الاخر، ثم نخرجها من النار. تقدم مع السلطة الخضراء.

سر نجاح الكبدة البانيه

يعود سر نجاح الكبدة البانيه إلى أنها توضع في التتبيله، وتدخل الثلاجة وتترك حتى تتشرب بأكملها من البهارات، وتصبح ذات طعم واحد، وأيضا أن يتم خلط الدقيق مع الردة لتغطية الكبدة من جميع الجوانب بدلا من البقسماط.

فوائد الكبدة الصحية