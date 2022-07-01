نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك كفتة الحاتي المشوية على الفحم بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية، كفتة الحاتي المشوية من ألذ وأجمل الوجبات الغذائية التي يحبها الكبير و الصغير ولكن ما السر الذي تفعله المطاعم ولا تفعله ربات البيوت هناك طرق كثيرة سنناولها فسجي هذا المقال لتصنعي أفضل كفتة بمنزلك بمكونات بسيطة وأقتصادية في العيد لأولادك الذين لا يأكلون اللحم الضاني فتقومي بتحضير الكفتة المشوية على الفحم مثل الجاهزة في أفضل المطاعم ولكن تحضيرها في المنزل أضمن بكثير من شرائها من الخارج. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية المكونات : كيلو لحمة مفرومة و معه ١٠٠ جرام دهن يفرم مع اللحمة

٢ بصلة مفرومة طريقة

١ معلقة نشأ

ملح و فلفل و ثوم بودر و بصل بودر و بهارات لحمة و قرفة و بشر من جوزة الطيب.

و ستحتاج أيضا:

مية بصل

٢ معلقة صلصة طماطم

٢ معلقة خل أبيض

١ معلقة سكر كبيرة طريقة تحضير الوصفة: نقوم بوضع اللحمة مع الدهن و البصل و النشا و التوابل و تفرم جيدا في الكبة حتي تمتزج معا، ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعة علي الاقل. نقوم بوضع مية البصل و الصلصة و السكر و الخل في وعاء عميق و نقوم بخلطهم جيدا، ثم نحضر اسياخ الكفتة و ندهن ايدينا بالخليط السابق ثم نصبت اللحمة علي الاسياخ حتي نتخلص من الكمية كلها، نضع الكفتة علي الفحم و نقوم بتقليبها حتي تتم تسويتها تماما. تحضير الكفتة المشوية بالبرغل المقادير: ١ كيلو لحمة مفرومة مع ربع كيلو لية ضأني

٢ بصلة متوسطة

ربع برغل ناعم

ملح و فلفل أسود

١معلقة صغيرة سكر

١ معلقة كبيرة بيكينج بودر

رشة من جوزة الطيب طريقة تحضير الوصفة: اولا نغسل البرغل و نقوم بتصفيته جيدا، ثم نصفي البصل من الماء جيدا و نضع الماء علي اللحمة مع الملح و الفلفل و السكر و البيكينج بودر و جوزه الطيب، ثم نقوم بخلطهم سويا لمدة ١٠ دقائق نقوم بإحضار مياه البصل و نضعها مع معلقة زيت و نمسح بها علي الأسياخ و نمسح يدنا أيضا بماء البصل ثم نبدأ تصبيع الكفتة، ثم نقوم برص الكفتة علي الشواية مع تقليبها بين الحين و الآخر حتى تنضج تماما و تأخذ لون التحمير. فوائد تناول الكفتة المشوية سريعة الهضم لا تتعب المعدة ، غنية بالبروتين مما يجعل فائدتها أكبر للجسم و خصوصا جسم الأطفال لأنها تقوم بدعم العضلات و تقوم بدعم الجسم بحمض الاميني بيها الأنين و هو مسئول عن مركب الكارنوزين في الجسم و تمنع الجسم من فقر الدم و أيضا مفيدة لمن يقومون بأتباع الأنظمة الغذائية و الدايت عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك كفتة الحاتي المشوية على الفحم بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصنعي بنفسك كفتة الحاتي المشوية على الفحم بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.