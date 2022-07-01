كيكة جوز الهند بالكريمة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ يذوب في الفم

كيكة جوز الهند بالكريمة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والمميز، والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والرائع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة جوز الهند بالكريمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة جوز الهند بالكريمة

تتكون كيكة جوز الهند بالكريمة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

ثلث كوب زيت.

نصف كوب حليب.

كوب وملعقة كبيرة من الدقيق.

ثلث كوب نشا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

علبة أناناس معلب.

150 جم كريم شانتي بودر

4 مكعبات جبن كيري.

ثلث كوب حليب بارد.

للتزيين (اختياري).

شرائح أناناس.

كرز.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة جوز الهند بالكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق لكي يصبح الخليط كريمي كثيف. ثم نضيف الزيت والحليب ونخفق قليلا. ثم ننخل على الخليط الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونضيف جوز الهند، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي قليلا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر صينية مقاس 28 × 28 سم وندهنها بالزبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 175 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكيكة تبرد لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب في الكيكة بالشوكة، ثم نسقيها بنصف كوب من ماء الأناناس المعلب، ثم نضع الكيكة جانبًا. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه ثلثين كمية الأناناس المعلب وماء الأناناس المتبقي والكريمة البودر والحليب البارد والجبن الكريمي، ثم نخلط جيدًا بالخلاط. ثم نوزع الكريمة فوق الكيكة ونساويها جيدًا. بعد ذلك ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها لمدة 3 ساعات. ثم نخرج الصينية من الثلاجة، ونزين الكيكة بشرائح الأناناس والكرز. ثم نقدم كيكة جوز الهند في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الهامة والصحية لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

يعزز صحة العظام، فيقي من هشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور. كما يعزز صحة القلب، فيخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. غني بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن. يساعد في منع زيادة وزن الجسم.

نصائح لنجاح كيكة جوز الهند بالكريمة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كيكة جوز الهند بالكريمة، وهي كالآتي: