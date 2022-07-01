بملعقة سحرية خلي شعرك زي الحرير اقوى كيراتين لفرد الشعر

دومًا ما تبحث الأمهات عن أقوى كيراتين لفرد الشعر، وهناك الكثير من أنواع الكيراتين الذي يساعد في فرد الشعر ومنحه النعومة التي طالما حلمت بها الكثيرات من النساء، كذلك من الأفضل أن يتم استخدام الكيراتين للشعر الكيراتين الطبيعي، ومن أهم أنواع الكيراتين الطبيعي للشعر التي يتم إعداده في المنزل وهو كيراتين الخميرة، حيث عُرف عن الخميرة واستخدامها أنها بمثابة المعجزة في فرد الشعر وتنعيمه حتى إذا كان الشعر خشن جدًا، فقط بعد مرور ساعتين من استخدام كيراتين الخميرة الطبيعي، وهو ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في السطور الآتية.

مميزات استخدام كيراتين الخميرة الطبيعي لفرد الشعر

استخدام كيراتين الخميرة له الكثير من المميزات والتي قد جاء من أهمها الآتي:

تساعد الخميرة في فرد الشعر المجعد أو المموج بشكل ملحوظ جدًا من الاستخدام الأول.

استخدام كيراتين الخميرة لا يتسبب إطلاقًا في إلحاق أي تلف أو أذى بالشعر أو بفروة الرأس مثلما يتسبب الكيراتين الكيميائي من تلف الشعر بعد استخدامه.

نتيجة كيراتين الخميرة تستمر لوقت أطول مقارنة بنتيجة الكيراتين الكيميائي المضر للشعر.

لن يؤدي الاستمرار على استخدام وصفة الخميرة ككيراتين طبيعي لفرد الشعر إلى أذى في الشعر، بل على العكس سوف تحسن الخميرة من نعومة الشعر ومعالجة الخشونة والهيشان به.

تعد تكلفة استخدام الخميرة ككيراتين لفرد الشعر بسيطة جداً وغير مكلفة إطلاقاً إذا ما قورنت بتكلفة استخدام الكرياتين في البيوتي سنتر ومراكز التجميل.

طريقة استخدام الخميرة ككيراتين طبيعي يعمل على فرد الشعر

في البداية يتم خلط ملعقة واحدة من الخميرة مع ملعقة واحدة من النشا وكذلك ملعقة واحدة من السكر مع ضرورة تقليبهم بصورة جيدة مع بعضهم البعض.

نقوم بإضافة مقدار ربع كوب من الحليب فوق المكونات السابقة مع التقليب بشكل جيد حتى يصير لدينا قوام أشبه بالقوام الكريمي ذات السمك المتوسط.

بعد ذلك يتم تقسيم الشعر وفرد الكيراتين فوقه، كذلك يفضل تقسيم الشعر إلى بعض أجزاء صغيرة ويفضل أيضاً تمشيط الشعر قبل بداية وضع الخليط عليه.

يتم ترك الخليط فوق الشعر لمدة ساعة واحدة مع ضرورة تغطية الشعر باستخدام قطعة قماش مبللة ببعض الماء الدافئ ثم توضع على الشعر لمدة ساعة للاستفادة من وصفة الخميرة ككريتين طبيعي للشعر المجعد والمموج.

فوائد الخميرة للشعر بوجه عام

استخدام الخميرة للشعر يمنحه الكثير من الفوائد، كما أنها صالحة ومفيدة لكافة أنواع الشعر، حيث أنها تحتوي على الكثير من المواد بداخلها التي تؤهلها لعدة استخدامات هائلة لجمال البشرة والشعر،

الخميرة تقلل بشكل ملحوظ من تساقط الشعر وتقصفه، كذلك تساعد في زيادة معدل طول الشعر، تمنع هيشان الشعر أو تقصفه، كما أنها غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت

فوائد الكيراتين للشعر