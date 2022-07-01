طريقة عمل القراقيش بالسمسم في المنزل أحلي من الجاهز

القراقيش بالسمسم ، من أحلي وألذ أنواع المقرمشات اللذيذة، من المعجنات والمخبوزات الشهية الصحية التي تقدم في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهي من المخبوزات البسيطة جداً في طريقة تحضيرها وطريقة تشكيلها تتميز بقوام هش جداً ورائع، يعشقها الكبار والصغار لمذاقها الطيب ورائحتها الذكية، هي مغذية ومفيدة جداً للجسم لاحتوائها علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري أبسط وأسهل الخطوات لعمل القراقيش بالسمسم في المنزل.

مكونات عمل القراقيش بالسمسم

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه المقبلات الشهية وهي كالاتي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السمن النباتي.

2 معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة كبيرة من اليانسون الخشن.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة صغيرة من السكر.

كمية من السمسم المحمص.

معلقة كبيرة من الشمر.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه السطور الأتية علي خطوات تحضير القراقيش بالسمسم في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به الخميرة الفورية، ونضيف عليها السكر، وقليل من الحليب السائل، ونقلب المكونات سوياً، حتي تذوب تماماً. ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً بالمنخل، ثم نضيف عليه الملح، ومعلقة السمسم ومعلقة الشمر، واليانسون ونقلب المكونات، مع بعض حتي تختلط تماماً. بعد ذلك نقوم بقدح كوب ونصف من السمنة، علي نار هادئة ومن الممكن إضافة الزبدة، علي حسب الرغبة ثم نتركها حتي تبرد قليلاً، ويمكن تقليبها مع الدقيق. ثم نسكب السمن علي الدقيق، ونبسها باليد حتي يصبح الدقيق طرياً، ثم نضيف خليط الخميرة، ونقلب المكونات سوياً. بعد ذلك نضيف باقي كمية الحليب السائل بالتدريج، مع عجن المكونات سوياً حتي نحصل علي، عجينة متماسكة ولينة، يسهل تشكيلها باليد. ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ، حتي تتخمر فقد تستغرق ما بين ساعة وساعة ونصف، علي الأقل. بعد تخمير العجينة يتم تقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ونأخذ كره من العجين، ونقوم بفردها علي سطح نظيف، علي شكل حبل ثم نقوم بفرد الحبل قليلاً، بحيث يكون عرضه 1 سم. نقوم بتكرار هذه الخطوة مع باقي كمية العجين، حتي ننتهي من العجين الموجود، ثم نحضر صواني ونرص بها القراقيش. ثم نقوم بنثر القليل من السمسم علي وجه القراقيش علي حسب الرغبة، ونغطي القراقيش ونتركها جانباً حتي يكتمل تخمرها، لمدة نصف ساعة. بعد كدة نخبز القراقيش، في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة، حتي تنضج، وتأخذ اللون الذهبي. ثم بعد تسوية القراقيش، نخرجها من الفرن ونتركها جانباً تبرد، ثم تقدم بجانب الشاي أو الحليب، بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة لنجاح وصفات المعجنات

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-