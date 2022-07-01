طريقة عمل عجينة الكريب البيتي للحادق والحلو بمكونات أفتصادية وسهل في التحضير

طريقة عمل عجينة الكريب، تعتبر طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها العديد من الأمهات فهي تستمتع بمذاقها اللذيذ والطيب،وذلك ضمانا لجودتها دون الحاجة لشرائها من المحلات والمطاعم لذلك سوف نتعرف على وصفة عجينة الكريب في المنزل وبأقل التكاليف.

طريقة عمل عجينة الكريب

سوف نتعرف من خلال هذه السطور على طريقة عمل عجينة الكريب في مطبخك بأقل تكاليف ممكنة وذلك من بإتباع هذه الخطوات البسيطة:

مقادير عمل عجينة الكريب في دقائق معدودة

½.1 كوب لبن

كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

2 بيضة

ملعقة صغيرة ملح

كيفية تحضير عجينة الكريب في دقائق

في بولة كبيرة نقوم بوضع الدقيق والبيض واللبن والزيت ونخلط جميع المكونات معا. ثم نضيف الملح لهذا الخليط ونستمر في الخفق حتى نحصل على عجينة ناعمة وسائلة. ثم نقوم بتسخين مقلاة غير قابلة للصق مدهونة بالزبدة على نار متوسطة، ونضع مقدار معين من العجين في المقلاة لمدة 3 دقائق ثم نقلبه على الوجه الأخر حتى ينضج تماما. ثم نخرج الكريب من الطاسة ونضع بداخله الحشوة المناسبة “” حادق أو حلوة”” ويقدم ساخن بالهنا والشفا.

كيفية تحضير الكريب الحادق في البيت

مكونات عجينة الكريب الحادق

2 بيضة كوب دقيق أسمر أو أبيض

½ كوب ماء

½.1 كوب لبن

رشة ملح صغيرة

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة سايحة

خطوات تحضير عجينة الكريب