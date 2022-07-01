أسرع طريقة تنظيف للكرشة بسهولة في البيت بدون مجهود

أسرع طريقة تنظيف للكرشة في المنزل والتخلص من الروائح الكريهة، حيث أن أقترب موعد عيد الأضحى فهناك أيام قليلة تفصلنا عن موعد العيد، فإن كل مواطن في العالم مسلم يقوم بالتضحية في عيد الأضحى إذا كان مقتدر، فإن كل سيدة تعاني من تنظيف أحشاء الأضحية مثل الكرشة والممبار والكوارع فهي أرجل الأضحية، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يقدم لكل ربة منزل أسهل وأسرع طريقة للقيام بتنظيف الكرشة، كما أن هناك العديد من عشاق تناول الكرشة في المنزل بسهولة، كما سوف نذكر كيفية التخلص من الرائحة الكريهة خلال خطوات سهلة وسريعة.

أسرع طريقة تنظيف للكرشة في المنزل

هناك طريقة سريعة تمكنك في التنظيف في أسرع وقت بدن مجهود، فهناك بعض المكونات التي يجب تجهيزها لتمكن من إتمام مرحلة التنظيف، فلابد من أن تكون الكرشة صابحة وليس سبق دخولها للفريزر، إحضار برشام ريفو، تجهيز إناء كبير لتسخين الماء، كمية من الماء لا تقل عن 3 لتر فيجب أن تتناسب مع كمية الكرشة، إعداد سكينة تكون حادة، فإن خطوات التنظيف تكون كالتالي:

إحضار الوعاء ونقوم بوضعه علي النار مع سكب كمية الماء المناسبة للتسخين.

نترك الماء ليصبح فاتر ثم نقوم بطحن برشام ريفو حوالي عدد 3 أقراص، ثم نقلبهم جيدا في الماء ونتأكد من إذابتهم تماما.

نضع الكرشة في الماء المذاب فيه أقراص الريفو لمدة دقائق.

نخرج قطع الكرشة ونقوم بتقشيرها عن طريق استخدام السكينة.

حتي تصبح الكرشة لونها ابيض ناصع.

بعد تنظيف كمية الكرشة بالكامل نقوم بقلب الكرشة للجهة الأخري، لكي نتخلص من الدهون الموجودة فيها.

ممكن نستبدل مكون الريفو بالكربوناتو أو الأسبرين أو ملح الليمون.

كيفية التخلص من الروائح الموجودة في الكرشة

بعد القيام بالتأكد من تنظيف الكرشة بالكامل سواء من الطبقة السوداء الموجودة أو الدهون، نقوم بالخطوات التالية: