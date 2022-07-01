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تعشق المرأة الشعر الناعم المفرود دون علامات التقصف، ولكن احيانا تذهب الى صالونات التجميل اعمل كريمات الفرد أو فرد الشعر بالمكواة، ولكن هذه المستحضرات تؤدي الى تساقط الشعر وتقصفه وجعله صحي، وأيضا توجد في صالونات التجميل البروتين والكرياتين وهذا المكونات تساعدان على فرد وعلاج الشعر ولكن يعدوا بأسعار باهظة، فقررنا البحث عن وصفات طبيعية تستخدم كوصفة بروتين منزلى وبمكونات بسيطة متاحة لكل منزل. طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر بروتين طبيعي بجوز الهند مع الأفوكادو المكونات: ٢ حبة من الأفوكادو.

٣ معالق من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا. الخطوات: في وعاء نقوم بهرس الأفوكادو مع زيت جوز الهند ويقلب ثم يوضع عليه زيت الارجان وزبدة الشيا ويقلب جيدا.

بعد ذلك يوضع المزيج على الشعر وعلى فروة الرأس لمدة ساعة ثم يغسل جيدا. بروتين طبيعي للشعر بالبيض والعسل المكونات: بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض. الخطوات:- بخفق البيض مع العسل الأبيض ويقلب جيدا ثم يوزع على الشعر بالكامل ثم يترك لمدة من نصف ساعة الى ساعة.

ثم يشطف بالماء البارد حتى لا يلتصق البيض بالشعر ويصعب التخلص منه. أسهل بروتين طبيعي بالمايونيز المكونات: بياض بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من المايونيز. الخطوات:- يتم خلط البيض مع المايونيز حتى يصبح الخليط كريمى.

يوضع على الشعر لمدة ٤٥ دقيقة ثم يشطف الشعر الماء البارد والشامبو. أقوى بروتين طبيعي بالبيض والحليب الرائب المكونات: بيضة كاملة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب الرائب. الخطوات:- يخلط البيض في بولة صغيرة ثم يضاف إليه الحليب الرائب ويقلب جيدا.

يوضع الماسك على كامل الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل جيداً. فرد وتنعيم الشعر ببذور الكتان المكونات: ربع كوب من بذور الكتان.

٢ كوب من الماء.

قطرات من الزيت العطرى. الخطوات:- نقوم بنقع بذور الكتان في كمية قليلة من الماء ثم يترك ليلة كاملة.

في الصباح نقوم بغلى بذور الكتان في الماء حتى يصبح المزيج هلامى ويتم تصفيته ثم يوزع على الشعر وفروة الرأس ويترك على الشعر ولا يغسل وكأنه نوع من الجل الطبيعي للشعر. عمر شويل - جدة طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر بمكونات من البيت بأقل تكلفة لشعر مفرود وناعم كالحرير - ثقفني

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