ملعقة من القرنفل لإنبات فراغات الشعر تماماً وهيخلي شعرك ثقيل وانسيابي وسره هذا المكون جبار على شعرك

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تهتم كثير من الفتيات والسيدات حول العالم بشعرهن وتحرصن على تقديم العناية الكاملة له، ومن ضمن أساليب العناية اللاتي يتبعنها هي صنع خلطات لإنبات الشعر وتطويله ومن ضمن مكونات تلك الخلطات هو القرنفل، وذلك نظراً للعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتوي عليها القرنفل وذلك بجانب الفوائد العديدة التي يقدمها وقدرته العالية على إنبات الشعر وزيادة كثافته في وقت قصير بالمقارنة مع مفعول الكثير من الأدوية الطبية الغير مجدية والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تلف وضعف الشعر وتساقطه تدريجيا. ملعقة من القرنفل لإنبات فراغات الشعر (خلطة القرنفل وزيت الزيتون لإنبات الشعر) أولاً: المكونات المطلوب إحضارها: نصف كوب فقط من زيت الزيتون.

ربع كوب فقط من بذور القرنفل.

عدد 6 فصوص من الثوم. ثانياً: طريقة التحضير: لتحضير تلك الوصفة على أكمل وجه وبدون نقصان، يجب أن تقوم كل فتاة بإتباع الخطوات الآتية: الخطوة الأولى: أسرعي في إحضار كافة المكونات السابقة، ثم قومي بغسل أعواد القرنفل جيداً واتركيه حتى يجف.

الخطوة الثانية: وبعد أن يجف القرنفل قومي بوضعه في وعاء ذو حجم متوسط وأضيفي إليه زيت الزيتون وفصوص الثوم، ثم قلبيهم حتى يختلطوا، واتركي الوعاء لمدة لا تزيد ولا تقل عن أسبوع، على أن يتم وضعه في مكان مظلم. ثالثاً: طريقة الاستخدام: بعد الانتهاء من كافة خطوات التحضير السابقة، يجب عليكي أن تقومي بغسل شعرك باستخدام الماء والشامبو الخاص بك.

ثم بادري بوضع المقدار الذي يناسب شعرك من الخليط على فروة الشعر وابدأي في التدليك بحرص وببطء.

ثم احرصي على تركه لمدة لا تقل عن ساعة ثم أعيدي غسله بالماء والشامبو.

ملحوظة: يجب أن تقومي بتكرار ذلك الماسك ثلاث مرات خلال الأسبوع حتى تشعري بالفرق. فوائد القرنفل للشعر هناك الكثير من الفوائد لاستخدام القنرفل على الشعر وتتمثّل في الآتي: أولاً: يعد من ضمن المطهرات التي تستخدم في مجال العناية بالشعر، حيث يتم استخدام زيت القرنفل لتطهير فروة الرأس من الالتهابات والفيروسات.

ثانياً: يساهم بشكل كبير في زيادة قوة الشعر ودفعه للنمو والحد من التساقط.

ثالثاً: يعمل على تكثيف وتطويل الشعر في فترة قصيرة، كما يعطي الشعر اللمعان والبرق الذي يحتاجه. عمر شويل - جدة ملعقة من القرنفل لإنبات فراغات الشعر تماماً وهيخلي شعرك ثقيل وانسيابي وسره هذا المكون جبار على شعرك - ثقفني

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