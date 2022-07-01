نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب من الكوكاكولا في هذه الوصفة السحرية على شعرك هيفرده تمامًا وخيوط شعرك هتبقى خيوط حرير في المقال التالي
طرق تنعيم وفرد الشعر هي أكثر الطرق التي تبحث عنها النساء مؤخرًا خاصةً مع انتشار الوصفات المنزلية الفعالة في تنعيم الشعر وملاحظة الآثار السلبية والجانبية التي يسببها الكيراتين والبروتين على الشعر فيما بعد لهذا قلة شعبية تلك المواد الأخيرة هذه الفترة لتجنب الأضرار الناتجة عنها ليتم الاعتماد على الوصفات المنزلية الطبيعية للعناية بالشعر بدلًا من تلك الطرق الضارة بالشعر، ولوحظ في الآونة الأخيرة انتشار وصفات منزلية تعتمد على المشروبات الغازية كالبيبسي والكوكاكولا من أجل تنعيم الشعر وهناك الكثير من النساء التي أبدت إعجابها بتلك الوصفات ومدى فعاليتها على الشعر، إليكي طريقة استخدام كوب من الكوكاكولا في هذه الوصفة السحرية على شعرك هيفرده تمامًا وخيوط شعرك هتبقى خيوط حرير.
وصفة الكوكاكولا لفرد الشعر وتنعيمه
هل فكرتم من قبل في استخدامات أخرى للمشروبات الغازية بجانب كونها مشروب مرطب يتناوله الكثير من الأشخاص؟ حيث ثبت أن تلك المشروبات الغازية لها قائمة أخرى من الفوائد التي يمكن أن تستخدم بها مثل تنظيف المنزل أو العناية بالبشرة أو بالشعر وحديثنا اليوم حول استخدام الكوكاكولا في فرد وتنعيم الشعر وعلى الرغم من كون الجملة غريبة ولكنها حقيقية إذ أن مشروب الكوكاكولا الغازي له قدرة كبيرة في فرد الشعر ليصبح كخيوط الحرير بدلًا من الكيراتين أو البروتين والمواد الأخرى التي تعمل على فرد الشعر ولكن لفترة معينة حتى يعود الشعر كما كان على طبيعته بل وأسوء مما كان عليه في السابق لهذا نعرفكم على طريقة استخدام الكوكاكولا في تنعيم الشعر.
كوب واحد من الكوكاكولا لتنعيم الشعر كالحرير
تستخدم الكوكاكولا مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تؤثر على فروة الشعر حتى يصير الشعر أكثر نعومة ولمعانًا خاصةً مع الشعر الجاف والمجعد، إذ يستخدم كما يلي:
- نضيف في إناء عميق على النار كوب واحد كوكاكولا يضاف لهذا الكوب كمية متساوية من نشا الذرة.
- ويتم التقليب بين السائل والصلب على النار حتى يصير قوام العجينة كريمي.
- بعدها يُبعد الإناء عن النار لكي يبرد كليًا.
- ومن ثم نضيف إليه خليط من كوب الزبادي وملعقة زيت زيتون ويجب أن نقلب تلك المكونات جميعًا جيدًا.
- يتم فردها على الشعر ليغطي بشكل كلي بالوصفة لفترة ساعتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوب من الكوكاكولا في هذه الوصفة السحرية على شعرك هيفرده تمامًا وخيوط شعرك هتبقى خيوط حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.