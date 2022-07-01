طرق تنعيم وفرد الشعر هي أكثر الطرق التي تبحث عنها النساء مؤخرًا خاصةً مع انتشار الوصفات المنزلية الفعالة في تنعيم الشعر وملاحظة الآثار السلبية والجانبية التي يسببها الكيراتين والبروتين على الشعر فيما بعد لهذا قلة شعبية تلك المواد الأخيرة هذه الفترة لتجنب الأضرار الناتجة عنها ليتم الاعتماد على الوصفات المنزلية الطبيعية للعناية بالشعر بدلًا من تلك الطرق الضارة بالشعر، ولوحظ في الآونة الأخيرة انتشار وصفات منزلية تعتمد على المشروبات الغازية كالبيبسي والكوكاكولا من أجل تنعيم الشعر وهناك الكثير من النساء التي أبدت إعجابها بتلك الوصفات ومدى فعاليتها على الشعر، إليكي طريقة استخدام كوب من الكوكاكولا في هذه الوصفة السحرية على شعرك هيفرده تمامًا وخيوط شعرك هتبقى خيوط حرير.

وصفة الكوكاكولا لفرد الشعر وتنعيمه

هل فكرتم من قبل في استخدامات أخرى للمشروبات الغازية بجانب كونها مشروب مرطب يتناوله الكثير من الأشخاص؟ حيث ثبت أن تلك المشروبات الغازية لها قائمة أخرى من الفوائد التي يمكن أن تستخدم بها مثل تنظيف المنزل أو العناية بالبشرة أو بالشعر وحديثنا اليوم حول استخدام الكوكاكولا في فرد وتنعيم الشعر وعلى الرغم من كون الجملة غريبة ولكنها حقيقية إذ أن مشروب الكوكاكولا الغازي له قدرة كبيرة في فرد الشعر ليصبح كخيوط الحرير بدلًا من الكيراتين أو البروتين والمواد الأخرى التي تعمل على فرد الشعر ولكن لفترة معينة حتى يعود الشعر كما كان على طبيعته بل وأسوء مما كان عليه في السابق لهذا نعرفكم على طريقة استخدام الكوكاكولا في تنعيم الشعر.

كوب واحد من الكوكاكولا لتنعيم الشعر كالحرير

تستخدم الكوكاكولا مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تؤثر على فروة الشعر حتى يصير الشعر أكثر نعومة ولمعانًا خاصةً مع الشعر الجاف والمجعد، إذ يستخدم كما يلي: