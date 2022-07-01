لعلاج تشققات القدمين اصنعي بنفسك كريم الخل والملح السحري لقدمين ناعمتين

يعد كريم الخل والملح من الخلطات السحرية التي تعمل على إزالة تشققات القدمين وتنعيم القدمين وجعلها وردية ولامعه كبشرة الأطفال، فكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على قدمين ناعمتين بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة لشراء منتجات رديئة من الخارج، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخل والملح وكريم الشاور ويعرف عن الخل بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخل والملح السحري للتخلص من تشققات القدمين والحصول على قدمين ناعمتين.

مكونات عمل كريم الخل والملح للقدمين

يحتوي كريم الخل والملح للحصول على قدمين ناعمتين على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من شاور الاستحمام.

ربع كوب من الخل الأبيض.

٥ ملاعق من الملح الناعم.

خطوات الإعداد والتحضير

للحصول على قدمين ناعمتين وجذابتين سوف نقوم بتحضير خلطة كريم الخل والملح بخطوات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ربع كوب من الخل مع ٥ ملاعق من الملح بشكل جيد حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من شاور الاستحمام على الخليط مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على القدمين للحصول على أقدام وردية وناعمة كلأطفال هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-