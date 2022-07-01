نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مسحوق الأروروت ستفعل المعجزات لبشرتك ينصح بها الأطباء ستجدي بشرتك تتغير 180 درجة في المقال التالي

إن العناية للبشرة أيا كان نوعها دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة تبدأ من حرصك على تنظيفها العميق مرة كل أسبوع والتنظيف الفوري لها كل ثلاثة أيام على الأقل من خلال تقشيرها أما عن الترطيب فهو بالتأكيد شيء يومي يلزم الحرص عليه في الصباح والمساء، ويعتبر مسحوق الأروروت أحد المساحيق التي تدخل في عمل الوصفات الطبيعية التجميلية والتي تفيد في تنظيف البشرة وترطيبها ومنحها التغذية المتكاملة، ولذلك حرصنا على توضيح تلك الوصفات المفيدة لكي من خلال مقالنا من أجل المواظبة على استخدامها لتجميل بشرتك عزيزتي المرأة. وصفة مسحوق الأروروت ستفعل المعجزات لبشرتك (وصفة تنظيف البشرة الدهنية) المكونات: ملعقة واحدة صغيرة من الأروروت.

ملعقة واحدة من العسل.

ملعقة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة من خل التفاح.

ملعقة من جيل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: عليك في الخطوة الأولى تنظيف البشرة من خلال استخدام مقشر مناسب لنوع بشرتك وغسلها بالماء الفاتر.

ثانيا: ومن بعد ذلك تحضري وعاء تضعي في كل تلك المكونات وتعملي على خلطها جيدا حتى تعطيكِ قوام كريمي.

ثالثا: ثم تقومي بوضع الخليط على بشرتك وتتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها قومي بتنظيف بشرتك باستخدام الماء الفاتر.

رابعا: بعد الانتهاء من عمل الوصفة جففي بشرتك جيدا من الماء ومرري عليها قطعة من الثلج ثم ضعي القليل من الكريم المرطب وستلاحظين نتيجة الوصفة. وصفة مسحوق الأروروت لحب الشباب (وصفة علاج حب الشباب) المكونات: ملعقة واحدة صغيرة من الأروروت.

نصف ملعقة من خل التفاح.

نصف ملعقة من شاي البابونج.

ملعقة من جيل الصبار.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: بعد التأكد من تنظيف للبشرة من خلال غسليها بالماء الدافئ أو منظف مناسب لكي ولبشرتك قومي بتجفيفها جيدا باستخدام المنشفة.

ثانيا: وبعد ذلك قومي بإحضار طبق صغير وضعي فيه المكونات وخلطيها معاص حتى تتجانس تماما.

ثالثا: وبعد ذلك قومي بعمل الماسك على بشرتك دون أن تتركي أي جزء مكشوف وتتركيها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

رابعا: وفي الأخير تقومي بتنظيف بشرتك باستخدام الماء الفاتر مع وضع كريم مرطب الزبادي والخيار أو العسل للحصول على نعومة وترطيب مضاعف. عمر شويل - جدة وصفة مسحوق الأروروت ستفعل المعجزات لبشرتك ينصح بها الأطباء ستجدي بشرتك تتغير 180 درجة - ثقفني

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