نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السريعة لتنظيف الكرشة هتخليكي تنضفي كرشة العجل كلها في 10 دقائق فقط بسرعة الصاروخ في المقال التالي

وبمناسبة اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم اليمن والبركات فأن كل ربة منزل تبحث عن الطرق المنزلية المريحة التي يمكنها من خلالها تنظيف الكرشة في المنزل دون الحاجة إلى تنظيفها لدى الباعة الغير مضمونين، ولذلك حرصنا على تقديم وصفة بسيطة لكي وغير مكلفة من مكونات منزلية ستسمح لكي بالتخلص تماما من الدهون والأوساخ العالقة في لحم الكرشة، بالإضافة إلى قدرة تلك الوصفة على التخلص من الرائحة الكريهة التي تتواجد في الكرشة قبل عملية التنظيف وذلك من خلال موقعنا. الوصفة السريعة لتنظيف الكرشة (تنظيف الكرشة ببيكربونات الصوديوم والخل) المكونات: 6 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

عصير حبتان من الليمون.

ملعقتين كبيرتين من بكربونات الصوديوم.

ماء ساخن. طريقة التحضير: الخطوة الأولى: علينا وضع الكرشة تحت الماء الجاري الساخن أولا لنتأكد من خلوها من العوالق التي قد تتواجد على جلدها.

الخطوة الثانية: علينا بعد ذلك القيام بإحضار طبق كبير وغويط ونضع فيه الكرشة ونضيف إليها الماء الساخن والملح واخل وعصير الليمون وبكربونات الصوديوم ونتركها لمدة ساعة كاملة.

الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من الساعة عليك بغسيل الكرشة جيدا تحت الماء ومن بعد ذلك تحضر الوعاء الغويط وتضعي فيه الكرشة مرة أخرى وتضعي فيه أربع ملاعق من الملح وتركيها لمدة ساعة أخرى.

الخطوة الرابعة: بعد الانتهاء من الساعة قومي بغسل الكرشة تحت الماء الجاري مرة أخرى وستلاحظين التخلص تماما من الأوساخ للكرشة والرائحة الكريهة لها. تنظيف الكرشة بصودا الخبز (تنظيف الكرشة بصودا الخبز والليمون) المكونات: ربع كوب من الخل الأبيض.

مقدار شرائح ثلاث حبات من الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة (صودا الخبز).

الماء الساخن. طريقة التحضير: الخطوة الأولى: قومي بغسل الكرشة تحت الماء الجاري دون وضع أي مكونات عليها.

الخطوة الثانية: ثم قومي بوضعها في وعاء غويط من البلاستيك وضيفي شرائح الليمون والخل وصودا الخبز والماء الساخن.

الخطوة الثالثة: وبعدها قومي بترك الوصفة لمدة لا تقل عن ساعتين على الأقل حت تزول الرائحة تماما.

الخطو الرابعة: بعد الانتهاء من المدة قومي بغسيل الكرشة تحت الماء الجاري واستخدامي فرشاة تنظيف السمك وستلاحظين نظافتها تماما والتخلص من رائحتها الكريهة. عمر شويل - جدة الوصفة السريعة لتنظيف الكرشة هتخليكي تنضفي كرشة العجل كلها في 10 دقائق فقط بسرعة الصاروخ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوصفة السريعة لتنظيف الكرشة هتخليكي تنضفي كرشة العجل كلها في 10 دقائق فقط بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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