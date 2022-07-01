دهنة واحدة من كولاجين لبان الذكر على البشرة الحل الجذري للتفتيح والتبييض وهيزيل سواد 10 سنوات

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أثبتت التجارب التي قام خبراء التجميل بإجرائها على العديد من السيدات اللاتي يعانين من مشاكل البشرة أن لبان الذكر يمتلك فاعلية كبيرة لتفتيح البشرة وتبييضها، وذلك بجانب قدرته على القضاء على التجاعيد التي تصيب الوجه، ولذلك قام الخبراء بإرشاد السيدات اللاتي ترغبن في الحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد أن يقوموا باستخدام وصفات لبان الذكر المتعددة والتي لن تكلفك أي مبالغ مثلما يكلفك الذهاب إلى مراكز العناية بالبشرة، كما إنها وصفات غير مضرة ولا تسبب أي آثار جانبية لبشرتك. دهنة واحدة من كولاجين لبان الذكر على البشرة أولاً: المكونات المطلوبة: عدد ملعقة واحدة كبيرة من نشأ الذرة.

عدد ملعقة واحدة من لبان الذكر.

كمية صغيرة من الماء المغلي. ثانياً: طريقة التحضير: الخطوة الأولى: في بادئ الأمر احرصي على إحضار كوب فارغ وضعي فيه كلا من الماء المغلي ولبان الذكر، واتركيهم حتى الصباح ولمدة ليلة كاملة.

الخطوة الثانية: وفي الصباح احرصي على تصفية لبان الذكر من الماء باستخدام المصفاة، ثم أضيفي إلى الماء المصفى ملعقة النشا واخلطيهم معاً.

الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من خاطهم جيداً قومي بوضع المزيج على النار مع التقليب حتى يصل قوامه إلى القوام الكريمي. ثالثاً: طريقة الاستخدام: بعد الانتهاء من عملية التحضير اذهبي لغسل وجهك بالماء جيداً.

ثم قومي بتجفيفه من قطرات الماء المتبقية وابدأي في وضع الكريم على بشرتك بشكل متساوي.

وانتظري لمدة لا تقل عن ساعة واحدة واغسليه بالماء الفاتر. طريقة صنع كريم لبان الذكر والعسل لتفتيح البشرة أولاً: المكونات المطلوبة: عدد 3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

كوب واحد فقط من الماء.

كوب واحد فقط من ماء الورد. ثانياً: طريقة التحضير: الخطوة الأولى: بعد الانتهاء من تجهيز كافة المكونات السابقة قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم، ثم ضعي به كوب الماء ولبان الذكر.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك أشعلي النار وضعي الوعاء عليها واتركيه حتى يصل إلى الغليان أي لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق.

الخطوة الثالثة: وبعد أن يصل المحلول إلى الغليان قومي بتصفيته جيداً واحتفظي بالماء في وعاء آخر حتى يبرد.

الخطوة الرابعة: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة قومي بإضافة ماء الورد عليه، وضعي كلا منهما في زجاجة فارغه، وقومي بغسل وجهك بهذا الغسول مرتين في اليوم. عمر شويل - جدة دهنة واحدة من كولاجين لبان الذكر على البشرة الحل الجذري للتفتيح والتبييض وهيزيل سواد 10 سنوات - ثقفني

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