نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهنة من كيراتين طبيعي للشعر على شعرك سر فرد الشعر كالحرير هتغير شعرك لخيوط من الحرير وهيبقى انسيابي في المقال التالي

تشعر العديد من الفتيات والنساء بالخوف وعدم الاطمئنان من فكرة استخدم الكيراتين الصناعي للحصول على شعر ناعم ومفرود، ولذلك تتجه أغلبهن إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث والتساؤل عن أسماء مكونات طبيعية لصنع الكيراتين في المنزل وبدون تكلفة مرتفعة أو أن تكون مكوناته غير متوفرة أو يصعب الوصول إليها، وذلك ما حرصنا على تقديمه هو تقديم بعض الوصفات الطبيعية لعمل كيراتين للشعر التالف والمجعد والمقصف أو الضعيف دون دفع الكثير من التكاليف أو تعريض الشعر للتلف من خلال موقعنا. دهنة من كيراتين طبيعي للشعر (وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر بالبيض والأفوكادو) المكونات الأساسية. حبة واحدة متوسطة من الأفوكادو.

حبة واحدة متوسطة الحجم من الموز.

عدد بيضة واحدة متوسطة الحجم.

عدد 5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: أولاً: في بادئ الأمر يجب أن تقوم الفتاة بإحضار إناء ذو حجم متوسط، ثم تضع به كلا من الأفوكادو والموزة، وتخلطهم جيداً باستخدام شوكة حتى يتجانسوا.

ثانياً: وبعد أن يتم خلطهم جيداً يجب أن تضيف إليهم البيض وحليب جوز الهند، ثم تقوم بتقليبهم معاً أو خلطهم في الخلاط.

ثالثاً: وبعد الانتهاء من التحضير يجب أن تمشط الفتاة شعرها وتقسمه إلى عدة أجزاء، وتبدأ في وضع الخليط على كل جزء بالتساوي حتى يصل الخليط إلى الأطراف.

رابعاً: وفي النهاية يجب أن تترك الفتاة الخليط على شعرها لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم تقوم بغسل شعرها بواسطة الشامبو الخاص بها. ملحوظة: يجب الاستمرار والمداومة على استخدام تلك الوصفة إذا أردتي الحصول على نتائج دائمة. وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر بالخميرة والنشا المكونات الأساسية: عدد ملعقة كبيرة واحدة من النشا.

عدد ملعقة صغيرة واحدة من العسل الأبيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة واحدة من خل التفاح. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط كلا من الخميرة والنشا جيداً في وعاء متوسط الحجم، حتى يصلوا إلى قوام متجانس.

وبعد ذلك قومي بوضع باقي المكونات عليهم بشكل تدريجي، وأكملي عملية المزج حتى يصبح الخليط كريمي.

وبعد الانتهاء من التحضير تقوم الفتاة بوضع الخليط على شعرها بعد تقسيهم إلى عدة أجزاء.

ثم تقومي بلفه وتغطيته بغطاء الشعر وتركه لمدة ساعة.

وفي النهاية ابدأي في غسل شعرك بالماء البارد والشامبو الخاص بك. عمر شويل - جدة دهنة من كيراتين طبيعي للشعر على شعرك سر فرد الشعر كالحرير هتغير شعرك لخيوط من الحرير وهيبقى انسيابي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دهنة من كيراتين طبيعي للشعر على شعرك سر فرد الشعر كالحرير هتغير شعرك لخيوط من الحرير وهيبقى انسيابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.