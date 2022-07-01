ببيضة واحدة حضري خبز الحليب بالشوكولاتة بدون زبدة

يعتبر خبز الحليب بالشوكولاتة من المخبوزات اللذيذة المغذية فهو يحتوي على الحليب الغني بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان وشكله مميز بحبيبات الشوكولاتة الرائعة التى لا يقاومها الصغار والكبار، ويعتبر خبز الحليب من الوصفات السهلة التى يمكنك عملها في أي وقت بخطوات بسيطة كما أن مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل حيث يمكنك عمل خبز فخم الشكل والمذاق بأقل التكاليف بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة غير مضمونة الجودة من المحلات، ولصنع خبز خفيف وطري بطعم رائع ومميز فقط اتبعي الطريقة التي سنقدمها لكي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، لعمل خبز الحليب الطري بالشوكولاتة بدون زبدة وبمكونات بسيطة.

مكونات خبز الحليب بالشوكولاتة

ببعض المكونات البسيطة يمكنك تحضير خبز الحليب في المنزل بطعم مثل الجاهز، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمله بالمقادير المضبوطة:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.

شوكولاتة مكعبات للحشو.

طريقة التحضير

لتحضير خبز الحليب بحشو الشوكولاتة هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة لعمل خبز قطني طري وهش بشكل ومذاق رائع لا يقاوم وإليك هذه الخطوات البسيطة وهى كما يلي: