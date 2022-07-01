نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة حضري خبز الحليب بالشوكولاتة بدون زبدة في المقال التالي
يعتبر خبز الحليب بالشوكولاتة من المخبوزات اللذيذة المغذية فهو يحتوي على الحليب الغني بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان وشكله مميز بحبيبات الشوكولاتة الرائعة التى لا يقاومها الصغار والكبار، ويعتبر خبز الحليب من الوصفات السهلة التى يمكنك عملها في أي وقت بخطوات بسيطة كما أن مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل حيث يمكنك عمل خبز فخم الشكل والمذاق بأقل التكاليف بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة غير مضمونة الجودة من المحلات، ولصنع خبز خفيف وطري بطعم رائع ومميز فقط اتبعي الطريقة التي سنقدمها لكي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، لعمل خبز الحليب الطري بالشوكولاتة بدون زبدة وبمكونات بسيطة.
مكونات خبز الحليب بالشوكولاتة
ببعض المكونات البسيطة يمكنك تحضير خبز الحليب في المنزل بطعم مثل الجاهز، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمله بالمقادير المضبوطة:
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- بيضة واحدة بحرارة الغرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.
- شوكولاتة مكعبات للحشو.
طريقة التحضير
لتحضير خبز الحليب بحشو الشوكولاتة هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة لعمل خبز قطني طري وهش بشكل ومذاق رائع لا يقاوم وإليك هذه الخطوات البسيطة وهى كما يلي:
- في إناء عميق ضعي كوب الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقتين السكر وقلبي حتى يذوب السكر والخميرة.
- ثم ضعي البيضة مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقتين من الزيت وقلبي جيداً حتى تختفي البيضة.
- بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الأغراض وقلبي بالمضرب اليدوي جيداً ثم قومي بالعجن باليد لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة بقوام طري.
- ضعي قليل من الزيت على وجه العجينة وتغطى حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك تقطع العجينة بعد أن تختمر إلى كرات متوسطة ونفرد كل كرة بشكل دائري ونضع مكعب من الشوكولاتة الداكنة في المنتصف ثم نغلق عليه العجينة جيداً.
- نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي كل الكمية بنفس الطريقة وتوضع الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم تغطى الصينية ويترك الخبز ليختمر لمدة 15 دقيقة مع دهن الوجه بقليل من صفار البيض والفانيليا ويمكنك استبدال صفار البيض بالحليب.
- كما يمكنك وضع قليل من رقائق أو حبيبات الشوكولاتة على الوجه للتزيين.
- يخبز في فرن 180 درجة لمدة 25 إلى 30 دقيقة ثم يقدم بألف صحة وعافية.
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