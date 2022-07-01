تتعرض النساء للشمس لفترات طويلة متصلة مما يؤثر على طبيعة الجلد وخاصةً اليدين والبشرة والقدمين حيث يتغير لون الجلد إلى لون داكن ويصاب بالجفاف والبقع السوداء وقد يكون لون الجلد الداكن له سبب آخر سوى أشعة الشمس مثل عدم العناية الشخصية أو استخدام بعض المنتجات الخاطئة التي لا تتناسب مع طبيعة الجلد، وفي كل الأحوال تكون النتيجة واحدة وهي تغير لون الجلد إلى لون داكن ولكن لا داعي للقلق إذ أن تفتيح القدمين واليدين عملية ممكنة ببعض الطرق سواء بالوصفات الطبيعية أو بالكريمات الموجودة في الصيدلية الفعالة في تفتيح وتبييض اليدين والقدمين إليكي كريم سحري من الصيدلية لتبييض اليدين والقدمين تمامًا من أي بقع غامقة أو اسمرار هتشوفي نتيجة من أول مرة.

كريم من الصيدلية لتفتيح اليدين والقدمين

عندما تلاحظ المرأة تغير لون الجلد على اليدين أو القدمين أو حتى البشرة يجب وعلى الفور أن تقوم بالبحث عن طريقة لتفتيح الجلد حتى لا يتأثر بدرجة أكبر مع الوقت ويصير من الصعب إزالة السواد الذي يعاني منه الجلد، وهناك أنواع معينة من الكريمات الطبية الموجودة في الصيدليات فعالة في إزالة السواد مثل كريم جليسوليد الأحمر.

كريم جليسوليد لتفتيح اليدين والقدمين

من أنواع كريمات التفتيح ذات السعر المنخفض الذي يمكن لأي إمرأة أن تقوم بشرائه بالإضافة لكونه يعمل على ترطيب الجلد بدرجة فائقة، كل ما في الأمر هو أن يتم تطبيق طبقة رقيقة من الكريم على اليدين والقدمين من الكريم يوميًا وقبل النوم للحصول على ترطيب وتفتيح فائق ولكن لا ينصح بتطبيقه على البشرة لأنه صعب الامتصاص على البشرة وكذلك قد يكون بالنسبة لبعض للأنواع من البشرة مسببًا للحساسية.

أنواع كريمات التفتيح في الصيدلية

هناك أنواع أخرى من الكريمات المختصة في تفتيح الجلد للقدمين واليدين ولكنها قد تكون مرتفعة السعر بعض الشيء مثل: