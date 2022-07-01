نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الذهبية من الفازلين للتخلص من الشيب تماماً وتجعلك في عمر الشباب هترجعك 20 سنة لورا في المقال التالي
توجد العديد من الفتيات والشباب في المناطق المختلفة حول العالم ممن يعانون من مشكلة الشيب المبكر، أي ظهور خصل بيضاء في الشعر، مما يسبب الكثير من الإحراج لهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم، ولذلك يلجأ العديد منهم لاستخدام الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص والقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي، ومن ضمن المكونات التي أثبتت جدارتها في ذلك الأمر هو الفازلين، حيث إنه مكون طبيعي بنسبة 100% ويعمل على معالجة الكثير من مشاكل الشعر أهمها الشيب ويليها التقصف والضعف والتلف وغيرهم الكثير من أسباب تساقط الشعر.
الوصفة الذهبية من الفازلين للتخلص من الشيب
تعد تلك الوصفة من أكثر الوصفات سرعة وفاعلية، حيث تستطيع القضاء على مشكلة الشيب نهائياً سواء كانت أسباب حدوثه طبيعية أو غير طبيعية، ويمكن الحصول على تلك الوصفة من خلال توفير مكوناتها الأساسية، وهي على النحو التالي:
- عدد ملعقة واحدة من النشا.
- عدد ملعقة واحدة من الفازلين.
- عدد ملعقة واحدة من الحنة.
- عدد ملعقة واحدة من زيت السمسم.
- عدد ملعقة واحدة من زيت الزيتون.
- عدد ملعقة واحدة من زيت الخروع.
طريقة تحضير واستخدام وصفة الفازلين والنشا للتخلص من الشيب
تمتلك تلك الوصفة عدة استخدامات للشعر حيث يمكن استخدامها للقضاء على الشعر الأبيض (الشيب)، ومن الممكن أيضاً استخدامها ككريم للقضاء على التقصف والهيشان.
- أولاً: طريقة التحضير والاستخدام للقضاء على الشيب.
- الخطوة الأولى: يجب عليكفي البداية أن تقومي بوضع المكونات السابقة في إناء متوسط الحجم واخلطيهم معاً بشكل جيد.
- الخطوة الثانية: وبعد أن يصل قوام الخليط إلى القوام الكريمي، قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو وجففيه جيداً.
- الخطوة الثالثة: وفي النهاية قومي بوضع الخليط على شعرك بالكامل حتى يغطي كافة البصيلات البيضاء، وبعد مرور بعض الوقت قومي بغسل شعرك لإزالة الخليط.
- ملحوظة: يجب عليكوضع تلك الوصفة يومياً حتى تحصلين على النتائج المرجوة.
طريقة القضاء على التقصف والشيب بالشعر
- الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب أن تقومي بجلب وعاء ذو حجم متوسط، ثم ابدأي في وضع كلا من النشا والفازلين والحنة مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك قومي بوضع كلا من زيت الزيتون والسمسم والخروع على الخليط السابق، حتى يتكون مزيج متماسك.
- الخطوة الثالثة: وأخيراً قومي بغسل شعرك بالماء ثم ضعي الخليط عليه حتى يتم تغطية كافة بصيلات الشعر البيضاء،.
- الخطوة الرابعة: وتركيه لمدة لا تقل عن 5 ساعات واغسليه بالماء جيداً لإزالة بواقي الوصفة، كما يجب عليكي تكرار الوصفة 3 مرات فقط في الأسبوع.
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