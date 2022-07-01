النشا والجلي الكنز العجيب: في توريد البشرة بشكل مبهر ونتائج مضمونة2022

نقدم لكم النشا والجلي الكنز العجيب, حيث بعد البحث عن ماسكات طبيعية التفتيح البشرة وبعد الحصول على النتيجة المرغوب فيها يبقي التفتيح غير مكتملة بل يجب أن نحصل على تفتيح وحيوية مع لمعه وتوريدها تغنيكي عن الميكب أليكم هذا الماسك الرائع في توريد خيالي للبشرة حيث يعتمد المظهر الطبيعي للبشرة علي شوية حمره علي الخدود يعطيكم أحساس بحيوية فهذا الماسك عجيب جدا في توريد البشرة إعطائها مظهر صحي وحيوي لأنه يعمل على تدفق الدم إلى البشرة ومع الاستخدام المستمر يعطي البشرة لامعه طبيعية وخرافية سوف تستغني عن وضع أحمر الخدود أو أي شيء في وجهك نقدم مكونات هذا الماسك الرائع من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والجلي الكنز العجيب لتبييض وتوريد البشرة حيث يعد هذا الماسك السحري للبشرة خرافية ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والجلي الكنز العجيب لتوريد البشرة بشكل مبهر للغاية

نقدم لكم اليوم مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان للحصول علي بشرة مثالية وهي كما يلي:-.

٢ملعقة من مسحوق الجلي.

١ملعقة من النشا.

٢ملعقة ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

الأن طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية بخطوات سهلة للغاية بشكل مبهر للغاية وهي كالاتي:-.

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من مسحوق الجيلي ١ملعقة من النشا ونقلب جيدا حتي يتجانس. ثم نقوم بوضع ماء الورد بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا للحصول على قوام كريمي ناعم والأن الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

أليكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية سريعة ومفيدة جدا للحصول علي بشرة افتح حتي 10 درجات وهي كالتالي:-.