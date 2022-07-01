حضرى لأولادك كفتة البطاطس بالبقسماط الشهية في المنزل

ترغب الكثير من الأمهات في تحضير أصناف من الطعام غير تقليدية ومميزة يقبل عليها الأطفال بشهية خاصه أن فصل الصيف من الفصول التي يكون فيها الطعام ثقيل لذلك نرغب في تحضير أصناف شهية بدلاً من الوجبات التي يتم تحضيرها على مائدة الغداء التي تعدها الأسرة عليها ومن الوجبات المحببة لدي الجميع هي وجبة الكفتة، ولكن تعتبر وجبة الكفتة من الوجبات المكلفة نظراً لاحتوائها على اللحم المفروم الصافي إضافة إلى بعض التوابل لذلك يوجد أنواع أخرى من الكفتة التي تعرف بأسم الكفتة الاقتصادية وهي كفتة البطاطس بالبقسماط حيث تعتبر من أشهر الأصناف اللذيذة التي عشقها الأطفال نظراً للإقبال على البطاطس وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالبقسماط

مكونات التحضير:

خمس حبات من البطاطس.

ثمرة بصل أخضر مفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتين من الجبن المبشورة.

اثنين من البيض.

بقسماط مفروم حسب الحاجه.

مقدار زيت مناسب للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير:

الخطوة الأولى نقوم بغسل البطاطس جيداً ثم نقوم بوضعها في إناء حتى تتم عملية السلق وعند الإنتهاء من النضج يتم رفعها من النار. الخطوة الثانية نقوم بإزالة القشور الخارجية من البطاطس ثم وضعها في طبق واسع وهرسها ثم نقوم بإضافة مكون البيض والزبدة بحيث تكون سائلة نوعاً ما. الخطوة الثالثة نقوم بتقطيع الخضروات من البصل والبقدونس، ثم يضاف إليهم التوابل التي تم ذكرها ويمكنك إضافة التوابل حسب الرغبة ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط جميع المكونات. الخطوة الرابعة يتم تشكيل عجينة البطاطس إلى أصابع ثم وضعها في البيت ثم البقسماط ورص أصابع كفتة البطاطس بالبقسماط في طبق واسع حتى الإنتهاء من تشكيل الكفتة. الخطوة الأخيرة يتم تحضير مقلاة واسعة ووضع فيها مقدار مناسب من الزيت النباتي النقي وبعد تسخين الزيت يتم وضع كفتة البطاطس حتى يتم تحميرها وبعد ذلك يتم إخراجها في طبق واسع وتصبح جاهزة للتقديم.

ملحوظة:

يمكن تحضير كفتة البطاطس مثل المقبلات فهي شهية ومميزة، ويمكن أن يقوم البعض بإضافة توابل الشطة لإعطاء المذاق الحار.