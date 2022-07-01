ماسك النخاع الطبيعي لفرد الشعر وتكثيفه شعرك هيتغير بعد الماسك 180 درجة من أول مرة وهتشوفي بنفسك

طوال الوقت يكون الشعر معرض للعوامل الخارجية التي تتسبب في تساقطه وجفافه وتقصفه والعديد من المشاكل المختلفة التي يعاني منها الشعر مع الوقت لهذا فالكثير من الفتيات في بحث دائم عن طرق العناية بالشعر وأكثر الوصفات المجربة والفعالة في تحسين حالة الشعر وعلاجه من تلك المشكلات التي يعاني منها، وبعد الكثير من البحث وجد أن وصفة نخاع العظام هي الحل الأمثل من أجل تنعيم الشعر وتغذيته من جذوره إلى أطرافه من اول استخدام لهذا نضع لكم ماسك النخاع الطبيعي لفرد الشعر وتكثيفه شعرك هيتغير بعد الماسك 180 درجة من اول مرة وهتشوفي بنفسك.

ماسك النخاع الطبيعي لفرد وتكثيف الشعر

النخاع من المواد الطبيعية التي نحصل عليها من عظام الحيوانات وهذا يعني أنه كنز من الفوائد الهامة للشعر والتي تعمل بصورة أساسية من أجل فرد وتنعيم الشعر ومن ناحية أخرى تغذيته حتى تزداد كثافته كما أن النخاع بدوره يقوم بتوفير طبقة على الشعر لوقايته وحمايته من العوامل الضارة به مثل الجفاف أو الرطوبة أو الأتربة وما إلى ذلك من عوامل ضارة بالشعر تسبب الجفاف والتقصف والتساقط وتجعد للشعر، وكل ذلك لاحتواء نخاع العظام على الفيتامينات الهامة كفيتامين ألف والعناصر الطبيعية كالحديد والزنك والفسفور والنحاس والكبريت والأحماض الدهنية والأمنية التي توفر للشعر كل تلك الفوائد وأكثر.

استخدام ماسك النخاع لفرد الشعر وتكثيفه

نخاع العظام يتم الحصول عليه بصورة طبيعية من خلال العظام الموجودة لدى الجزار حيث يتم وضع العظام في الفرن من أجل أن تسخن ويخرج منه زيت النخاع وبعدها يتم نقله إلى حمام مائي دافئ ليسهل نزع النخاع عن العظام ونتبع الخطوات التالية لاستخدامه بالطريقة الصحيحة: