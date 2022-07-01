قناع الزبادي لتبيض وشد البشرة وتصغير المسامات تبيض فوري للبشرة من أول استعمال 

تلجأ السيدات إلى الماسكات الطبيعة في تطبيقها على بشرتها، من أجل التمتع ببشرة صافية نقية ومشرقة، بدون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، وخاصةً في فصل الصيف، نظراً لكثرة تعرض بشرتهن لأشعة الشمس فوق البنفسيجية، وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن الزبادي يلعب دوراً فعالاً في تغذية البشرة، وتفتيحها وتوحيد لونها بشكل كبير، إذ أنه يحتوي على المعادن والعناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة بشكل كبير كالكالسيوم والبروتين، لذلك يعد الزبادي صديقاً البشرة.

قناع الزبادي لتبيض وشد البشرة

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

نقط من خل الفتاح.

نقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات معاً في إناء واحد، حتى يمتزجوا جيداً ويصبح قوامهم متماسكاً.

افردي الماسك على بشرتك، واتركيه حتى يجف تماماً (نصف ساعة).

اغسلي بشرتك بالماء والغسول، ثم استخدمي التونر الخاص ببشرتك من أجل إغلاق مسامات الجلد.

ضعي الكريم المرطب على بشرتك، وستلاحظين تحسناً واضحاً في شكل بشرتك، وتمتعها بمظهر جميل وجذاب.

وصفة الزبادي والأرز لتبيض البشرة

يساهم الزبادي عادةً في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وتحفيز الجلد على إنشاء خلايا جديدة، بما يحسن من شكل البشرة ومنحها الحيوية والإشراقة.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة التحضير

اخلطي الزبادي مع الشوفان معاً.

افردي الماسك على بشرتك، ودلكيه برفق بحركات دائرية، ثم اتركيه حتى يجف تماماً.

اغسلي وجهك بالماء والغسول.

وصفة الزبادي والقهوة لتفتيح الاماكن الغامقة

تعمل القهوة كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة مع فعاليته في ترطيب البشرة، علاوةً على أن القهوة تساعد على تحفيز الجلد للكولاجين، بما يعمل على تفتيح البشرة وشدها وتوحيد لونها، فضلاً عن حمايتها من التجاعيد، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير