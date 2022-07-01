اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

للحفاظ على نضارة وجمال البشرة لابد من تنظيفها من الأتربة وخلايا الجلد الميت المتراكم عليها بشكل دائم، لذلك تستخدم الفتيات مختلف الماسكات والكريمات التى تساعد على تنظيف البشرة، ولكن معظم هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر بشرة الجسم وتزيد من غمقانها، لذلك يبحثن عن طرق طبيعية تساعد على تقشير خلايا الجلد الميت وتحسين نمو خلايا جديدة تزيد من جمال ولمعان البشرة، وتساعد الفتيات في الاستغناء عن كريمات التفتيح ومستحضرات التجميل، كما أن المكونات الطبيعية تزيد من جمال وتغذية البشرة وتفتيح لونها، لذلك سوف نستعرض لكم طرق تبيض البشرة بمكونات طبيعية مضمونة.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

لزيادة الجمال الأنثوي لابد من الاهتمام بالبشرة، وخاصة في فصل الصيف لأن درجات الحرارة تزيد من غمقان البشرة، وتحتاج البشرة إلى ماسكات مستمرة ليتم تفتيح لونها، كما لابد من الإهتمام بها بشكل مستمر، ويمكنك منح بشرتك البياض والجمال من خلال إتباع روتين نظافة يومي لها، ويمكن استخدام الماسك التالى لتنظيف البشرة والذى تتمثل مكوناته في الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

روتين النظافة اليومي أهم ما يساعد على جمال البشرة ولمعانها دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل أو أي كريمات تفتيح، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

لابد من تنظيف البشرة من الأتربة أولاً وتجفيفها بفوطة قطنية بهدوء حتى لا يتم التهاب البشرة.

يتم خلط النشا وعصير الليمون وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم توزيع الخليط على البشرة مع التدليك لمدة عشر دقائق.

بعد مرور الوقت يتم تنظيف البشرة بالماء وإزالة بقايا الخليط.

يمكن استخدام هذا الماسك كروتين يومي لتنظيف البشرة.

وصفة الكركم والزبادي لتبيض البشرة

ملعقة من الكركم صغيرة.

1 ملعقة من الزبادي كبيرة.

طريقة التحضير