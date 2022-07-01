طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جداً كأنك وضعتي رموش اصطناعية 

نجد أن البحث عن أسباب تساقط شعر الرموش والحواجب الأكثر تساؤلاً على جوجل، حيث يعاني معظم الفتيات وربات البيوت من ضعف شعر الرموش والحواجب وتغيير شكل الوجه، ويعود السبب إلى ضعف الجسم أو الإصابة ببعض الأمراض الجسدية أو ضعف الفيتامينات المغذية للشعر بالجسم، كما يبحثن عن طرق تساعد على علاج هذه المشكلة التى تجعل شكل الوجه باهت وغير جمالي، حيث يضطر معظم الفتيات استخدام أقلام تحديد الحواجب والماسكرا لتثقيل شعر الرموش والحواجب، ولكن هذه الطرق لم تعد صحية، لذلك يبحث معظم الفتيات عن طرق طبيعية، لذا سوف نستعرض لكم طرق تطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية

للتخلص من مشكلة تساقط شعر الرموش والحواجب لابد من علاجه بشكل طبيعي بدلاً من الإعتماد على أدوات تجميل ضارة تزيد من ضعف الشعر وتساقطه، حيث تعتبر الطرق الطبيعية آمنة وسريعة المفعول، وتساعد على تغذية شعر الرموش والحواجب، لذا لابد من توفير المكونات التالية لتحضير وصفة تطويل شعر الرموش والحواجب.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

زيت السمسم ملعقة صغيرة.

زيت الخروع ملعقة كبيرة.

ماسكارا حواجب نظيفة.

طريقة تحضير وصفة تطويل الرموش وتكثيفها

يحتاج الشعر المتساقط إلى علاج قوى حتى يتوقف التساقط ويزيد نمو الشعر، مما يزيد من كثافة وجمال الرموش والحواجب، لذلك يمكن علاج تساقط شعر الرموش والحواجب من خلال استخدام الزيوت الطبيعية لتحسين نمو بصيلات الشعر، كما تساعد على تكثيف الشعر وزيادة جماله، وتتمثل طريقة استخدام الزيوت في الآتي.