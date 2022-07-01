كب كيك الحليب بالزعفران بأسهل وألذ طريقة

كب كيك الحليب بالزعفران، من ألذ وأجمل الحلوى التي من الممكن عملها في المنزل. لتجمع بين الطعم الشهي والرائع وبنفس الوقت تكون صحية بشكل كبير، لاحتوائها على الزعفران المعروف عنه فوائده الكبيرة والهامة.وبالطبع سيكون محبب بشكل كبير للأطفال بشكله ولونه الرائع والملفت للنظر. واليوم سنقدمه بشكل بسيط وسهل يجعل من الممكن عمله باستمرار في المنزل من مكونات موجودة بشكل دائم في أي منزل. وهي وصفة شهيرة للشيف العربية الرائعة منال العالم، والتي أمتعتنا بالعديد من وصفات الطعام الصحية والشهية بشكل كبير.

مكونات كب كيك الحليب بالزعفران

وصفة اليوم صحية ولذيذة وسهلة للغاية. من الممكن أن نزيد فيها ما نحب للتزيين أثناء التقديم، ومن الممكن أن تقدم كما هي.العديد من المكونات مثل مكونات الكعكة العادية، والتي نحتاجها لعمل كب كيك الزعفران المميز والمكونات كالتالي:

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر أو الكيك شيف

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاث حبات كبيره من البيض

كوب من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة

ربع كوب من الحليب

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

لعمل خليط الحليب نحتاج إلى:

كوبان من الحليب

كوب من الحليب المحلى المكثف

كوب من الكريمة السائلة

طريقة عمل كب كيك الزعفران

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حراره 180 درجة مئويه ، وتثبيت الرف الأوسط فيه. ثم يجب البدء بعمل الكب كيك فنقوم بدهن قالب الكب كيك بالزبدة ثم رشه بالدقيق. بعد ذلك نقوم بنقع الزعفران مع ماء الورد.في وعاء الخفق نقوم بخفق البيض جيدا في البداية لثلاث دقائق. بعدها نقوم بوضع السكر ، ثم الزيت والفانيليا. ونخفق جيدا لمدة خمس دقائق على السرعة العالية. نقوم بإضافة الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ونصف كمية الزعفران المضاف إلى ماء الورد.نقوم بخلطهم جيدا ونضيف الحليب ، ثم نقوم بوضع الخليط في قوالب الكب كيك وإدخاله الفرن لمدة خمسه وعشرون دقيقة.في وعاء قومي بجذب الحليب مع الحليب المكثف و الكريمه السائلة، وضيفي لهم باقي الزعفران بماء الورد. ومن ثم قومي بتوزيعه على الكيك بعدما يبرد ويقدم بارد.