بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى بدون صبغات كيميائية

تحتوي القهوة على عناصر البوتاسيوم والماغنسيوم، التي تساهم بشكل كبير في علاج ظهور الشعر الأبيض، وتحفيز إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي، فضلاً عن احتواء القهوة على مضادات للأكسدة التي تقضي بدورها على الشوارد الحرة، بما يحافظ على صحة الشعر وإكسابه مظهراً حيوياً لامعاً، بدلاً من اللجوء إلى الصبغات وبعض المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيمائية تضر الشعر، وتسبب له التقصف والهيشان.

وصفة القهوة لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

المكونات

ملعقتين من القهوة.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم.

ملعقة من الكاكاو الخام.

زجاجتين من الأكسجين.

طريقة التحضير

في إناء مناسب الحجم، قومي بمزج جميع المكونات السابق تحضيرها معاً، مع تقليبها باستمرار حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية (حسب كثافة شعرك)، ثم ابدئي بتوزيع الخليط على أجزاء شعرك باستخدام فرشاة الصبغة مع التركيز على الجذور.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك (حتى تتخلصي من كل كمية الماسك).

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، حتى تحصلي على درجة البني اللامع التي تفضلينها.

وصفة النسكافية والليمون لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

يحتوي النسكافيه على مادة الكافيين، والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، بما يعزز من نمو الشعر، علاوةً على احتوائه على نسبة من الأصباغ والألوان الداكنة التي تساعد على إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي.

ملعقتين من النسكافيه.

صفار بيضة واحدة.

كوب من الشاي الأحمر.

ليمونة واحدة.

طريقة التحضير