اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بمكونات طبيعية 100% نتيجة فورية مذهلة من أول استعمال 

الشعر الخشن من أكبر المشاكل التى تواجه الفتيات وكذلك الأمهات، حيث هناك كثير من الفتيات والأطفال الذين يمتلكن شعر خشن ومجعد، ويواجهن صعوبة كبيرة أثناء تمشيطه، ويحتاجن إلى كريمات تساعد على ترطيب الشعر وسهولة فرده للتخلص من التموجات التى تجعل الشعر متشابك ولا يمكن فرده بسهولة، ولكن الكريمات الصناعية تزيد من تلف الشعر وتساقطه وضعف البصيلات، لذلك يبحثن عن كريمات فرد طبيعية تساعد على فرد الشعر الغير انسيابي، حيث يكون امتلاك الشعر الخشن وراثي أو نتيجة استخدام كريمات صناعية بكثرة، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن.

اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن

لابد لجميع ربات البيوت الحفاظ على جمال شعرهن وبشرتهن أمام أزواجهن، وكذلك تهتم الفتيات بشعرهن، لذلك يعتمدن على استخدام كريمات الفرد الصناعية، ولكن بعد اكتشاف أضرار هذه الأدوات على الشعر يبحثن عن كريمات فرد طبيعية والتى تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر دون ترك آثار جانبية على بصيلات الشعر، ويمكن عمل كريم طبيعي لفرد الشعر في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

نصف كوب من الحليب.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من النشا.

بودرة الجيلاتين ملعقة صغيرة.

عسل أبيض ملعقة كبيرة.

ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

طريقة تحضير اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

يساعد الحليب على ترطيب الشعر الخشن، كما يساعد زيت جوز الهند على تنعيم الشعر وسهولة فرده، والنشا يزيد من لمعان ونعومة الشعر، وكذلك العسل الأبيض وعصير الليمون يقلل من تشابك الشعر، لذلك يمكن من خلال هذه المكونات تحضير أفضل كريم طبيعي يساعد على فرد جميع أنواع الشعر الخشن والمجعد، ويمكن تحضير الكريم من خلال إتباع الخطوات التالية.