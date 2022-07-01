لن تتخيلي جمال شفايفك.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بدون اي مواد كيميائية 100%

ضعف الشفايف وظهور القشرة عليها طوال العام أمر يعاني منه كثير من الفتيات، لذلك يضطرن إلى استخدام روج الشفايف لتلوين الشفايف وإخفاء القشرة والتشققات، كما أن الروج يميز الشفايف ويجعل شكل الوجه مميز وجذاب، ولكن عند استخدام الروج الصناعي يزيد من الضرر على بشرة الشفايف، كما أن الأنواع النظيفة والمميزة غالية الثمن ولا يقدر كثير من الفتيات على شرائه، لذلك يبحثن عن طرق صناعة روح الشفايف الطبيعي في المنزل من خلال مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف والتشققات وتعطي لون مميز للشفايف، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي.

مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي

حتى تجدين روج يرطب الشفايف ويعالج جفاف البشرة وتشققاتها ويعطيها لون مميز دون أن يكون ضار على بشرة الشفايف سوف تدفعين الكثير من المال لشراء هذا النوع، ولكن يمكنك عمل روج شفايف طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة تساعدك على حل كل هذه المشاكل خلال هذا الروج السحري الذي تتمثل مكونات تحضيره في الآتي.

ملعقة من الفازلين.

ثلاث قطرات من لون الطعام الأحمر.

ملعقة صغيرة من الكحول.

1 ملعقة من ماء الورد صغيرة.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي بألوان جذابة

هناك عدة أدوات من مستحضرات التجميل تعد الأهم بين جميع الأدوات مثل كريم الأساس وروج الشفايف، فهذه الأدوات مهمة عند جميع الفتيات وخاصة العرائس تهتم بجمالهن أمام أزواجهن، كما أن الروج الطبيعي غير مكلف ويمكن استخدامه دون قلق لأنه لا يسبب ضرر على البشرة، ويمكن تحضيره في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.