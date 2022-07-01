أسهل طريقة لتحضير كيكة الرواني السميد بجوز الهند بمقادير مظبوطة احلي من البسبوسة و أخف من الكيك

أسهل طريقة لتحضير كيكة الرواني بجوز الهند، لأن الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الجميع وتحرص الأمهات على تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة، تحرص الأمهات على التنوع في تحضير الكيك ومن أخف وأحلى وأنواع الكيك هي كيكة الرواني وهذا لأنها تخضر من دقيق السميد وهذا يجعل الكيك خفيف وهش جدًا، كما أنها سهلة جداً وسريعة في التحضير وناجحة تختلف عن البسبوسة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيك خطوة بخطوة مع مكونات تحضيرها المضبوطة.

مقادير كيكة الرواني

هناك الكثير من عشاق ومحبي الكيك ويفضلون تناوله كل يوم مع كوب من الشاي في الافطار والعشاء، ولكننا تعودنا كثيراً على تناول الطرق المعتادة للكيك والتقاليدية، ولذلك سنقدم لكم نوع جديد وطريقة جديدة لتحضير احلى واطعم كيك بدقيق السميد وجوز الهند ستحضيرين كيكة الرواني الهشة والخفيفة والطرية، مكونات تحضيرها هي:

كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

كوب سميد.

نصف كوب جوز هند.

كوب زبادي من نفس معيار كوب الدقيق أو 2 علبة زبادي صغيرة.

كوب سكر.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

باكيت بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

بشر برتقالة (اختياري).

ملعقة صغيرة من الخل.

مقادير الشربات

كوب و نصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

كوب سكر.

طريقة تحضير كيكة الرواني

في البداية نقوم بإشعال الفرن قبل التحضير لكى يسخن قبل وضع الكيك بداخله.

بعد ذلك نقوم بتحضير الشربات الآن كيكة الرواني تحتاج إلى شربات بارد.

نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع حبات البيض والفانيليا والسكر وبشر البرتقال ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتغير لون البيض.

ثم نضيف الزبادي والزيت والخل الأبيض على البيض ونقوم بضربه مع المكونات حتى يمتزجا.

في وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند ورشة الملح ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الجافة على خليط البيض بالتدريج حتى يختفي أثر الدقيق مع خليط البيض.

نضيف البيكنج بودر ونقلبه مع الخليط حتى يختفي أثره، ويصبح القوام كريمي.

بعد ذلك نأتي بقالب الكيك مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع الزبدة او زيت بداخله مع رشة من الدقيق من جميع الجوانب.

نسكب خليط الكيك في القالب ونساوي وجه الكيك.

ندخل القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونوزع عليها الشربات البارد والكيكة ساخنة ثم نتركها حتى تبرد.

نقوم بتقطيع الكيك و تزيينها بجوز الهند المبشورة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

طريقة تحضير شربات كيكة الرواني

تحتاج كيكة الرواني بجوز الهند إلي شربات بارد، لذلك قومي بتحضيره قبل الكيك لكى يبرد، الطريقة هي: