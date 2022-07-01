معلقة سحرية لو ضيفتيها علي البطاطس مش هتشرب نقطة زيت نهائيا وهتبقي مقرمشة ولذيذة مثل أشهر المطاعم

يحب الكثير من الأشخاص البطاطس المقلية سوء الكبار أو الصغار نظرا لما تتمتع به من طعم لذيذ، لذلك تعد أحد أكثر الوجبات التي نطلبها من المطاعم حيث أن المطاعم تعدها بطريقه تجعلها لذيذة ومقرمشة، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن كيفية أعداد البطاطس المقلية بطريقة لذيذة وتكون ذات لون ذهبي وفي نفس طعم وجودة المطاعم، ولا تتشرب الكثير من الزيت بحيث تكون آمنه على أطفالنا دون أي أضرار حيث توجد الكثير من الوصفات لأعداد البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أكثر الوصفات الناجحة لأعداد البطاطس المقلية في المنزل بطريقة للذيذة وصحية.

مكونات تحضير البطاطس مقرمشة وللذيذة

تريد الكثير من الأمهات أفضل الوصفات التي يمكن أن تعد من خلالها بطاطس مقلية مقرمشة وفي نفس طعم البطاطس التي تباع في المطاعم، وسوف نعرض لكم مكونات أكثر وأنجح الوصفات التي يمكن عملها في المنز، والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول أي أسرة

كيلو من البطاطس المقطعة على هيئة أصابع.

ملعقة كبيرة واحدة من الزيت ويفضل أن يكون زيت نباتي.

ملعقتان من الدقيق الأبيض المنخول وهذا هو سر الوصفة حيث أن الدقيق هو الذي يمنع امتصاص الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة طعام من النشا.

كمية مناسبة من الماء به قطع ثلج.

طريقة تحضير البطاطس المقلية المحمرة بدون زيت

وبعد أن تعرفنا معا في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل وتعرفنا إلى سر الوصفة وهو الدقيق، سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة ومضمونه في الطعم والجودة زي المطاعم.

نقوم بغسل البطاطس جيدا ونقعها في الماء المثلج لمدة ربع ساعة.

ثم نخرجها ونتركها تجف تمام من الماء.

نحضر وعاء ونضع به البطاطس ثم نبدأ في أضافة التوابل السابقة بنفس المقادير التي تم ذكرها ثم نقلبها جيدا حتى تمتزج بالبطاطس.

نحضر صينية من التيفال ثم نفرد بها ورق حراري ونبدأ في رص البطاطس ونضيف ملعقة الزيت ثم نشغل الفرن على درجة حرارة ١٢٠.

نضع البطاطس ونقلبها بين الحين والأخر لمدة ٢٠ دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلا وإليكم بطاطس لذيذة ومقرمشة زي المطاعم بالضبط.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن أن تقومي يعمل بطاطس مقرمشة مثل المحلات في خلال دقائق حيث يمكن الحصول على بطاطس مقرمشة مثل المطاعم بكل بساطة من خلال بعض المكونات البسيطة التي يمكن إضافتها إلى البطاطس حيث تساعدك علي الحصول على بطاطس المطاعم المقرمشة بدون اي تعب أو مجهود أو تكاليف يمكن الحصول على بطاطس لذيذة مثل المطاعم تماما بدو