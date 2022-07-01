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يعد خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز لدي العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال والشباب، لأنه يستخدم في تحضير الذ السندوتشات مثل شراىح اللحم الباردة، والشاوراما وغيرهم من السندوتشات المدهشة، ويتميز أيضا بمذاقه الشهي، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خبز التورتيلا. طريقة عمل خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل المكونات 200جرام من دقيق القمح الكامل.

كأس إلا ربع من الماء الساخن.

عشرة جرام من زيت الزيتون.

رشة من الملح. طريقة تحضير خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل اسكبي دقيق القمح في بولة كبيرة الحجم، ثم ضيفي إليه الماء الساخن، والملح، وزيت الزيتون، ثم اعجني المكونات بالعجانة الكهربائية، حتى تصبح لديك عجينة.

اتركي عجينة دقيق القمح جانبا لمدة خمس دقائق، حتى ترتاح وقطعيها إلى خمس كرات، ثم ضعي فوقها غطاء لمدة خمس دقائق أخرى.

قومي بفرد خمس كرات العجين بالنشابة، حتى تصبح العجينة رقيقة، ثم قطعيهم إلى عدة دوائر، ثم ضعي دائرة من العجين في مقلاة على نار مرتفعة، حتى يصبح لون الخبز من الأسفل ذهبي.

قلبي الخبز على الجهة الأخرى، ثم اتركيه لمدة نصف دقيقة، حتى يصبح خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل جاهز للتناول. طريقة عمل خبز التورتيلا باللبن الدافئ المكونات 400 جرام من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من اللبن الدافئ.

كأس صغير من الماء الفاتر. طريقة تحضير خبز التورتيلا باللبن الدافئ قلبي الدقيق مع اللبن الدافئ، وزيت الذرة، والسكر، ورشة الملح، والماء مع بعضهم البعض، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في كيس نايلون لمدة 15 دقيقة، حتى ترتاح وشكلها إلى كرات بحجم الخبز العادي، ثم ضعي فوقها كيس نايلون لمدة 5 دقائق.

افردي كرات عجين اللبن الدافئ حسب الرغبة، ثم قومي بتسخين مقلاة كبيرة على درجة حرارة مرتفعة، ثم ضعي بها الخبز.

اتركي الخبز لمدة ثلاثون ثانية، ثم قلبيه على الجهة الأخرى واتركيه لمدة ثلاثون ثانية، حتى يصبح خبز التورتيلا باللبن الدافئ جاهز للتناول. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التورتيلا في البيت بكل سهولة مثل الجاهز - ثقفني

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