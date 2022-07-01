نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول النشا وماء الورد لتفتيح وتوريد البشرة وتنقيتها وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي

قناع النشا وماء الور له فاعلية وتأثير قوى على تفتيح الوجه لما له فوائد كبيرة في عالم التجميل فالنشا من المواد الطبيعية التي تخلص الوجه من الحبوب والبثور الداكنة التى تسبب فى إسمرار البشرة فبالتالي تعمل على التفتيح، ويزيل الهالات السوداء وله القدرة على إمتصاص الرطوبة، وماء الورد أيضا فوائده عديدة فهو يعالج البشرة من أى جروح أو خدوش، ويعمل على تهدئة الجلد من الالتهابات والحساسية، ويزيل الإنتفاخ الموجود أسفل العينين فماسك النشا وماء الورد المكون من عصير الليمون والحليب والزبادي والكركم من أفضل وأحسن الوصفات الطبيعية والآمنه على الوجه لأنه يعزز من صحة البشرة ويجعلها أكثر بياضا، ويعتبر هذا الماسك مقشر طبيعي لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة فتركها ناعمة وصافية، ويمتاز هذا الماسك بسهولة تحضيره لأن أغلب مكوناته متوفرة فى كل منزل وتكاليفه فى متناول الجميع. مكونات خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ربع كوب صغير من الماء الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون طريقة عمل خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه يجب غسل الوجه بغسول مناسب لإزالة كل الأوساخ المتراكمة عليه مما يجعل الإستفادة بهذه الخلطة بصورة كبيرة.

ثم نحضر وعاء ونضع به النشا وماء الورد، ويتم التقليب جيدا.

ثم نضيف على وعاء النشا وماء الورد الماء الدافئ ودقيق الشوفان وعصير الليمون والحليب البودرة والزبادي والكركم وزيت الليمون ثم نمزج هذه المكونات مع بعضها.

ثم نبدأ بوضع الخلطة على البشرة ونوزعها جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم غسله بالماء البارد، وبعد ذلك يتم تجفيف الوجه بالمنشفة.

وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم، وسوف نلاحظ بشرة الوجه أصبحت لونها أبيض وفاتح بإستخدام خلطة النشا وماء الورد الرهيبة، وظهورها بشكل جميل وجذاب. عمر شويل - جدة سحر مفعول النشا وماء الورد لتفتيح وتوريد البشرة وتنقيتها وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول أستخدام - ثقفني

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