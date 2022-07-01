أقوي كيراتين بكريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد والمموج وجعله خيوط حرير

الشعر الخشن سبب ضيق كل السيدات وبصفة خاصة الفتيات الذين إقترب موعد زفافهم لأن الشعر يعطى مظهر للفتيات غير جيد، وغير هذا يصعب جدا على الفتيات تسريح الشعر الخشن بالفرشاة فيصبح معقد وخاصة إذا مكان مبلل بالماء وبالتالي يؤدي إلى سقوط الشعر، ومن أسباب أن يكون الشعر خشن مثل العوامل الوراثية، وكثرة إستخدام الصبغات الكيميائية التى تعمل على تغيير لون الشعر بألوان غير طبيعية وضارة تسبب فى جفاف وخشونة الشعر، وكثرة إستخدام مجففات الشعر، وإستخدام زيوت صناعية غير معلومة المصدر فكل هذه المشكلات سوف تجدي حلها فى هذا المقال الذى سوف نقدمه إليكي لكى تتعرفى على هذه الوصفة الرائعة والتى تتكون من كريم البانثينول والخميرة والفازلين وزيت جوجوبا وزيت الجرجير والزبادي فتستطيعي أن تصنعي بنفسك تلك الخلطة التى لا تكلفك الكثير من النقود، فهى تعمل على فرد الشعر الناعم فتجعلها ناعم، وليس هذا فقط بل تساعد الشعر على تطويله من الجذور.

مكونات كريم بانثينول لتنعيم الشعر

كمية مناسبة من كريم البانثينول تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة

إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الجرجير

إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الصبار

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر بكريم البانثينول