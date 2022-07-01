نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين بكريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد والمموج وجعله خيوط حرير في المقال التالي
الشعر الخشن سبب ضيق كل السيدات وبصفة خاصة الفتيات الذين إقترب موعد زفافهم لأن الشعر يعطى مظهر للفتيات غير جيد، وغير هذا يصعب جدا على الفتيات تسريح الشعر الخشن بالفرشاة فيصبح معقد وخاصة إذا مكان مبلل بالماء وبالتالي يؤدي إلى سقوط الشعر، ومن أسباب أن يكون الشعر خشن مثل العوامل الوراثية، وكثرة إستخدام الصبغات الكيميائية التى تعمل على تغيير لون الشعر بألوان غير طبيعية وضارة تسبب فى جفاف وخشونة الشعر، وكثرة إستخدام مجففات الشعر، وإستخدام زيوت صناعية غير معلومة المصدر فكل هذه المشكلات سوف تجدي حلها فى هذا المقال الذى سوف نقدمه إليكي لكى تتعرفى على هذه الوصفة الرائعة والتى تتكون من كريم البانثينول والخميرة والفازلين وزيت جوجوبا وزيت الجرجير والزبادي فتستطيعي أن تصنعي بنفسك تلك الخلطة التى لا تكلفك الكثير من النقود، فهى تعمل على فرد الشعر الناعم فتجعلها ناعم، وليس هذا فقط بل تساعد الشعر على تطويله من الجذور.
مكونات كريم بانثينول لتنعيم الشعر
- كمية مناسبة من كريم البانثينول تناسب حجم الشعر
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة
- إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت الجرجير
- إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الصبار
- إثنين ملعقة صغيرة من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة من العسل الأبيض
- إثنين ملعقة كبيرة من زبدة الشيا
طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر بكريم البانثينول
- نحضر وعاء ونضع به زيت اللوز وزيت الجرجير وزيت الصبار وزبدة الشيا ثم ندخل هذا الوعاء فى الميكرويف لتسخينه.
- ثم نضيف إلى خليط الزيوت كريم البانثينول والخميرة والفازلين والزبادي والعسل الأبيض ونتابع الخلط حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- ثم نقوم بدهن هذا الخليط على الشعر، وخاصة فى جذور فروة الرأس ثم نتركها على الشعر لمدة من ساعة إلى ساعتين.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ، ونكرر وضع الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوم.
- وسوف نلاحظ أن الشعر أصبح ناعم ومفرود بإستخدام وصفة كريم البانثينول الرائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كيراتين بكريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد والمموج وجعله خيوط حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.