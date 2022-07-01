بدون بيض نهائي أصنعي المايونيز في البيت بكل أسرارها في دقيقتين خليكى ناصحة ووفرى

طبق المايونيز الشهي من الأطباق الحادقة واللذيذة والتى تعمل على فتح الشهية، وهى محببة عند الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، وسوف نعرض فى هذا المقال كيفية عمل المايونيز بدون بيض فيكون طعمه جميل، ويمكن إضافة المايونيز فى ساندويتشات الشاورما فراخ أو البرجر أو الفاهيتا، والمايونيز عبارة عن صلصة قوامها ثقيل وكريمى مكونة من زيت الزيتون والزبادي وزيت الصويا واللبن الرائب والخل والملح والماء والنشا فتتم صناعة المايونيز فى المنزل بكل سهولة، وهى سهلة فى تحضيرها لا تأخذ قت أو جهد، ومكوناتها متوفرة فى كل مطبخ، وتقدم ربة المنزل صلصة المايونيز بجانب السجق والمشويات والمقليات وغيرها الكثير من الأكلات، وتقدم أيضا فى موائد المناسبات أو العزومات للضيوف، وتناول المايونيز مفيد للجسم لأنه يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات التى يحتاجها الجسم فتقوي العظام والأسنان، وتعمل على علاج تخثر الدم، ولا ننصح بالإكثار من تناول المايونيز لأنه يؤدي على المدى البعيد إلى إرتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على الملح فيعمل على حبس الماء فبالتالي يزيد الدم ويعمل على زيادة ضغطه، وفيما يلى نقدمها بمقادير مضبوطة.

مكونات عمل المايونيز بدون بيض

ربع كوب صغير لحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصويا

نصف كوب كبير الحجم من اللبن الرائب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر

ربع كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

طريقة عمل المايونيز بدون بيض