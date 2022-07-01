نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض نهائي أصنعي المايونيز في البيت بكل أسرارها في دقيقتين خليكى ناصحة ووفرى في المقال التالي
طبق المايونيز الشهي من الأطباق الحادقة واللذيذة والتى تعمل على فتح الشهية، وهى محببة عند الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، وسوف نعرض فى هذا المقال كيفية عمل المايونيز بدون بيض فيكون طعمه جميل، ويمكن إضافة المايونيز فى ساندويتشات الشاورما فراخ أو البرجر أو الفاهيتا، والمايونيز عبارة عن صلصة قوامها ثقيل وكريمى مكونة من زيت الزيتون والزبادي وزيت الصويا واللبن الرائب والخل والملح والماء والنشا فتتم صناعة المايونيز فى المنزل بكل سهولة، وهى سهلة فى تحضيرها لا تأخذ قت أو جهد، ومكوناتها متوفرة فى كل مطبخ، وتقدم ربة المنزل صلصة المايونيز بجانب السجق والمشويات والمقليات وغيرها الكثير من الأكلات، وتقدم أيضا فى موائد المناسبات أو العزومات للضيوف، وتناول المايونيز مفيد للجسم لأنه يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات التى يحتاجها الجسم فتقوي العظام والأسنان، وتعمل على علاج تخثر الدم، ولا ننصح بالإكثار من تناول المايونيز لأنه يؤدي على المدى البعيد إلى إرتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على الملح فيعمل على حبس الماء فبالتالي يزيد الدم ويعمل على زيادة ضغطه، وفيما يلى نقدمها بمقادير مضبوطة.
مكونات عمل المايونيز بدون بيض
- ربع كوب صغير لحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصويا
- نصف كوب كبير الحجم من اللبن الرائب
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر
- ربع كوب صغير الحجم من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
طريقة عمل المايونيز بدون بيض
- أولا نحضر إناء ونضع به الماء واللبن والنشا ثم نقوم بتقليبه على البارد ثم نرفعه على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر، ونتركه حتى يصبح قوامه ثقيل وفى نفس الوقت كريمي.
- وبعد ذلك نتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط النشا والماء واللبن ثم يتم الخفق جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات وهى زيت الزيتون والزبادي وزيت الصويا والخل الأبيض والثوم البودر والملح ونتابع بالإستمرار فى الخفق حتى يعطينا خليط كريمي ومتماسك.
- ثم نقوم بسكب خليط المايونيز فى وعاء مناسب ثم ندخله فى الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات حتى يتماسك الخليط جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة في طبق التقديم، وتقدم بأحلى وأجمل طعم بإستخدام هذه الوصفة الرائعة، والتى يمكن أن تحتفضي بها فى الثلاجة لمدة أيام لحين الإستخدام.
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