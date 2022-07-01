معجزة الحلبة لتبييض وملئ الوجه ونفخ الخدود بشكل طبيعي لبشرة جذابة وأصغر سناً

من أنجح الوصفات المجربة بالفعل والتى أثبتت فاعليتها فى تبييض الوجه ونفخ الخدود هى وصفة الحلبة الرهيبة لأن كل فتاة تريد وجه أبيض ومشرق، وتريد أيضا أن تظهر بخدود ممتلئة لأنها أصبحت موضة تزيد من جمال الوجه فالحلبة لها فوائد عديد يذكر منها الناحية العلاجية فهى تساعد فى علاج السعال والكحة الشديد، وتقى من نزلات البرد، وتعالج التهابات الحلق، وتناول الحلبة قبل النوم يساعد على تثمين الأجسام النحيفة جدا، ويوجد بعض السيدات والفتيات يقومون بوضع الماكياج بطريقة وألوان معينة تجعل الخدود منتفخة، ولكن يزول بمجرد غسل الوجه بالماء فتستخدم وصفة الحلبة التى تعمل على تبييض الوجه ونفخ الخدود بشكل غير ملحوظ وبشكل طبيعي وآمن للبشرة الحساسة والدهنية والمختلطة فتدخل وصفة الحلبة مع عناصر طبيعية وهي الخميرة والقهوة والكركم وزيت القرنفل والعسل والحليب، ويمكن صناعة هذه الوصفة فى المنزل بتكلفة بسيطة جدا، وبطريقة سهلة وسريعة، ومكوناتها متوفرة فى كل منزل فينصح خبراء التجميل بالبعد المستحضرات الحديثة مثل الفيلر والبوتكس لأن لها آثار جانبية، ولا تناسب البشرة الحساسة، فتحتاج إلى الحقن الدائم على مدى فترات متباعدة، وهذا يتعب ويرهق بشرة الوجه، ويحتاج إلى أموال كثيرة، وأيضا البعد عن الماسكات والكريمات التى تباع فى الأسواق لأن لا نضمن مصدرها ولا صلاحية مكوناتها، ولأنها تحتوى على مواد كيميائية.

تعتبر وصفة الحلبة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه ولها دور كبير أيضا في نفخ الخدود وهذا الشيء يتم من خلال مزج الحلبة مع مكونات طبيعية، فهذه الوصفة لا تكون مكلفة لأن مكوناتها موجودة في أي بيت ويتم تجهيزها بشكل سريع وسهل وعند الإنتظام عليها فإننا نحصل على النتيجة المطلوبة.

مكونات وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ الخدود

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من مطحون الحلبة

إثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

إثنين ملعقة صغيرة من القهوة

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة من زيت القرنفل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ الخدود

أولا نقوم بتحضير قطعة من القطن مبللة فى ماء الورد وننظف بها الوجه.

ثم نحضر وعاء نظيف ونضع به مطحون الحلبة والحليب السائل ونمزجهم جيدا.

وبعد ذلك نضيف إلى خليط الحلبة والحليب الخميرة الجافة والقهوة والكركم وزيت القرنفل والعسل الأبيض والنشا وعصير الليمون ثم نخلطهم مع بعضهم البعض.

ثم نبدأ بوضع خلطة الحلبة على الوجه ونكثر من وضعها على الخدود، ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ويكرر وضع الخلطة يوم بعد يوم حتى نحصل على النتيجة المرغوب فيها بتبييض الوجه مثل الثلج، ونفخ الخدود بشكل جذاب وطبيعي بإستخدام وصفة الحلبة.