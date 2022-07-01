نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقشير البشرة الدهنية بالقهوة وأهم فوائد مقشر القهوة للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقشير البشرة الدهنية مهم لجميع السيدات حيث تعاني كثير من الفتيات أصحاب البشرة الدهنية من كثرة الزيوت المتراكمة على البشرة وخاصة في موسم الصيف وهذا الأمر يسبب لها إزعاج كبير وبالتالي تحتاج إلى تنظيف البشرة أكثر من ثلاثة مرات يومياً وبالتالي تحتاج البشرة الدهنية إلى إهتمام وعناية كبيرة على مدار اليوم ويمكن العناية بالبشرة الدهنية من خلال عمل تقشير للبشرة من خلال استخدام القهوة وبعض المكونات الطبيعية الآمنة عليه وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني.

طريقة تقشير البشرة الدهنية بالقهوة

القهوة تحتوي على بعض المواد القوية التي تساعد على التخلص من الجلد الميت وتفتيح المسام وتساعد على التخلص من الاكتئاب والأوساخ التي تتراكم على البشرة والمسؤولة عن ظهور حب الشباب عليه حيث يفضل استخدام مقشر البشرة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع لمنع قفل المسام وتنشيط الدورة الدموية في البشرة بالإضافة إلى أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة.

عمل مقشر القهوة والعسل لتنظيف البشرة الدهنية

يتم تجهيز ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل مع ملعقتين من القهوة المطحونة وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة خمس دقائق ثم يتم استخدام هذا المقشر ثلاث مرات.

أهم فوائد مقشر القهوة للبشرة

يوجد العديد من الفوائد الصحية المفيدة للبشرة عند استخدام هذا المقشر وتشمل الآتي:

تعمل على تحسين الدورة الدموية ويقلل من ظهور السيلوليت. تعمل القهوة على تقليل الانتفاخ الموجود حول العين ويزيل خلايا الجلد الميت. تساعد على التخلص من بقع الشمس والتجاعيد وتكوين خلايا جديدة وتجعل البشر متألقة ونضرة.

ماسك القهوة للبشرة الدهنية

قومي بتجهيز وعاء مناسب وضعي ملعقة من القهوة المطحونة مع ملعقة من الزبادي وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم توزيعها على البشرة والتدليك لمدة دقيقتين ثم يتم شطف البشرة ويتم تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع ويمكن استبداله الزبادي بالعسل في حالة وجود حساسية من منتجات الألبان.

ماسك القهوة وماء الورد لتنظيف البشرة الدهنية

يتم تجهيز ملعقتين من القهوة مع ملعقتين من ماء الورد وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم توزيعها على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يتم شطفها بالماء الفاتر ثم يتم تكراره على الأقل مرتين أو ثلاثة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.